Beatriz Rico revela el que va passar sense càmeres a 'Supervivientes' abans del seu abandonament

Beatriz Rico va sorprendre l'audiència en prendre la decisió d'abandonar 'Supervivientes' només dos dies després d'iniciar l'aventura. Encara que no és inusual que alguns concursants optin per deixar el reality, la rapidesa amb què l'actriu va prendre aquesta determinació va generar gran interès. En la seva emotiva despedida davant les càmeres, Beatriz va explicar que la seva sortida es devia a motius de salut.

"No puc dormir en tota la nit i les condicions són molt dures. Va arribar un moment en què no podia descansar ni de dia ni de nit, cosa que em va provocar problemes a la vista i xiulets a les orelles. La meva salut és el primer i no puc forçar aquesta situació", va declarar.

Dies després de tornar a casa, Beatriz va acudir al plató de 'De Viernes' per compartir la seva experiència a 'Supervivientes'. En ser preguntada sobre els motius que la van portar a abandonar, va ser molt clara: "Sentia que el terra es movia i tenia una sensació estranya, com si estigués en un videojoc. Crec que això es diu despersonalització. Vaig avisar que no em sentia bé i tenia pànic que arribés la nit i no poder dormir una altra vegada".

| Mediaset

La falta de son, que ha estat un problema persistent per a Beatriz Rico durant anys, es va veure agreujada per les dures condicions del concurs. "No és el mateix patir insomni a casa que en un entorn tan extrem. La calor, els marejos, els punts a la vista i una forta taquicàrdia em van fer recórrer al metge del programa", va explicar.

"El doctor em va prendre les constants vitals i em va donar una pastilla suau perquè tenia l'estómac buit. Encara que tot semblava estar en ordre, el meu cor estava molt accelerat. Em vaig espantar quan em vaig aixecar el diumenge i vaig començar a veure punts", va detallar sobre l'atenció mèdica a 'Supervivientes'.

Amb sinceritat, Beatriz Rico va reconèixer que la seva major por des del principi era l'insomni: "Portava taps per a les orelles, però no són màgics. Sabia que el son seria un repte, però mai vaig imaginar que es convertiria en una barrera insuperable. Tenia por que arribés la nit i tornar a sentir-me igual o, pitjor encara, que m'haguessin de treure del concurs en un estat crític davant la meva família".