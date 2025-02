Bea Archidona confessa ara la seva opinió davant la tornada d'Ana Rosa als matins

Sembla que la tornada als matins d'Ana Rosa Quintana ha estat un moviment molt encertat per part de Mediaset. Aquesta setmana, la presentadora reprenia la seva vintena temporada amb 'El programa de Ana Rosa' i les audiències els han acompanyat durant aquests dies superant el seu màxim rival, 'Espejo Público'.

La presentadora ha deixat enrere la franja vespertina amb el seu programa 'TardeAR' i també ho ha fet Bea Archidona que substituïa Ana Rosa. Ara el reformat magazín està al comandament de Verónica Dulanto i Frank Blanco.

Bea Archidona es queda així copresentant la nit de 'De Viernes' juntament amb Santi Acosta. Segons ha reconegut als micròfons d'Europa Press, aquest canvi li anirà bé per descansar: "De moment anem a frenar una mica. Vinc d'una ratxa de no parar... D'especials, de 'TardeAR', del divendres… I de moment '¡De viernes!', que no és poc. A part jo crec que venen coses molt bones".

| Mediaset

Quant al retorn de la seva companya Ana Rosa als matins, la periodista reconeix que la trobarà a faltar a les tardes: "És que és un canvi". Però s'alegra per ella perquè la presentadora recupera el seu llegat: "Agafa el seu tron, la reina (dels matins)".

"Jo aquest matí m'he aixecat amb el cafè, he començat amb Terradillos i després ja he vist Ana Rosa, dic 'és que ara sí'", ha exclamat. Reconeixent que és el seu lloc: "És veritat que és el seu lloc. Se la trobarà a faltar per la tarda, però bé, hi ha gent estupenda, hi ha Frank, hi ha Vero, que l'estan embolicant aquesta mateixa tarda", assegura la presentadora de 'De Viernes'.

També ha reconegut que "a mi m'agrada veure Ana Rosa pels matins. Jo vaig començar amb ella pels matins. El divendres quan va estar a 'De Viernes' em vaig emocionar algun moment veient vídeos de records. Perquè per mi va ser un començar a Mediaset. Llavors veure-la aquest matí m'ha emocionat també i m'ha agradat molt veure-la", sentencia Bea Archidona.

I sembla que l'espectador també opina igual que Bea Archidona. Aquesta setmana, 'El programa de Ana Rosa' ha aconseguit bones audiències, excepte ahir, que va caure a la quarta opció davant la competència.