Ningú esperava que aquesta cantant fitxés com a tertuliana d''El Programa d'Ana Rosa'

Sembla que la tornada als matins d'Ana Rosa Quintana ha estat un moviment molt encertat per part de Mediaset. Aquesta setmana, la presentadora reprenia la seva vintena temporada amb 'El programa de Ana Rosa' i les audiències els han acompanyat durant aquests dies superant el seu màxim rival, 'Espejo Público'.

El programa torna a la franja matinal amb un plantejament renovat, nous col·laboradors i amb seccions inèdites com la de 'El Aperitivo'. Una taula que està composta per periodistes especialitzats i famosos. La idea és analitzar els principals temes de les cròniques social i rosa.

La taula de 'El Aperitivo' està formada per Cristina Cifuentes, Alaska, Luis Pliego, Antonio Montero i Màximo Huerta, entre d'altres. La seva última incorporació ha estat Ainhoa Arteta, que ha debutat en l'entrega d'aquest dijous. La soprano es converteix així en una de les tertulianes d'aquest magazín.

| Mediaset

Ainhoa Arteta s'uneix a fitxatges com Alaska, que va passar de 'Tardear' a 'El programa de Ana Rosa'. I el més destacat, Màximo Huerta, qui va tornar a treballar amb Ana Rosa Quintana deu anys després, incorporant-se en l'emissió d'ahir.

Una de les sorpreses amb les quals va iniciar aquest dilluns Ana Rosa Quintana, a part de l'entrevista a Isabel Díaz Ayuso, va ser la aparició de Carlos Latre com a Donald Trump. Es va estrenar fent el que millor se li dona, imitar. Ja s'ha confirmat que s'incorpora com un dels fitxatges estrella de la nova etapa de 'El programa de Ana Rosa'.

També, les incorporacions de Manu Marlasca a la taula d'actualitat o la de Mario Picazo han estat una gran novetat. Aquest últim ha tornat als matins amb l'objectiu de donar un major pes a la informació meteorològica i climatològica. És el seu nou projecte després de la cancel·lació del seu programa a Cuatro, 'Tiempo al tiempo'.

Així, Ana Rosa Quintana s'enfronta a un nou repte, però conegut, amb l'objectiu de tornar a coronar-se com a reina dels matins. Com s'ha vist aquesta setmana, la suma de noves i destacades cares al seu equip de col·laboradors són el camí per afermar el seu lideratge als matins de Telecinco.