Les audiències confirmen si Ana Rosa Quintana ha encertat tornant als matins

Les audiències continuen acompanyant Ana Rosa Quintana en el seu retorn als matins. 'El Programa de Ana Rosa' ha tornat a Telecinco després d'un any i mig d'absència, després del fracàs de 'TardeAR' en la franja vespertina. Després d'un primer dia d'èxits, Ana Rosa Quintana torna a liderar en audiències aquest dimarts 4 de febrer.

Recordem que, aquest dilluns,'El Programa de Ana Rosa' va arrencar la seva nova temporada liderant amb un estupend 15% de quota de pantalla i 398.000 televidents. Per la seva banda, 'Vamos a ver' també va tenir sort en el seu nou horari en alçar-se líder amb un 15,7% de share i 551.000 seguidors. No obstant això, 'La Mirada Crítica' d'Ana Terradillos va baixar a primera hora del matí a un escuet 9,3% i 164.000 televidents.

En el seu segon dia, 'El Programa de Ana Rosa' baixa tan sols dues dècimes i lidera la seva franja amb un estupend 14,8% de quota i 346.000 de televidents. L'espai, que congrega 1.413.000 espectadors únics al llarg de la seva emissió, marca un 14,6% i 321.000 durant l'entrevista a Emiliano Garcia-page. A més, destaca un dia més en el públic femení, fregant el 20% de quota de pantalla.

Per la seva banda, 'Vamos a ver' perd gairebé un punt de quota de pantalla, malgrat que continua líder de la seva franja amb un 14,8% de share i 479.000 seguidors. El programa de Joaquín Prat, que està de vacances, i Patricia Pardo puja a un gran 18,9% en target comercial. El segon tram, de 'Vamos a ver más', perd el lideratge amb un 12% i 777.000 fidels a Telecinco.

Cal destacar que Ana Rosa Quintana no ha pogut amb 'Aruser@s', que ha liderat la seva franja en audiències amb un 15,5% i 349.000 des de laSexta. Per la seva banda, 'Espejo Público' continua per sota de 'El Programa de Ana Rosa', encara que puja a un 13,5% i 346.000. De fet, l'entrevista a Alberto Núñez Feijoo lidera dos punts per sobre del seu rival amb un 16% seguidors i 353.000.

Com va passar el dia anterior, no té la mateixa sort amb les audiències 'La Mirada Crítica' a primera hora del matí. El programa d'Ana Terradillos, que ara tan sols dura una hora, ha baixat unes dècimes fins al 9% i tan sols 152.000 espectadors.