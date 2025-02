'Tardear' desvela l'estratègia judicial d'Anabel Pantoja, que afecta la seva parella

Aquest dijous, 'Tardear' arrencava amb una notícia impactant de la mà de Leticia Requejo, qui assegurava tenir una exclusiva sobre la investigació que afecta Anabel Pantoja i David Rodríguez. Tots dos estan sota el focus de la polèmica a causa del suposat maltractament a la seva filla Alma, després de les lesions que va presentar en ingressar a l'hospital Materno Infantil de Gran Canària.

"Des de fa cinc dies s'està treballant en l''Operació Salvar a David' amb un únic objectiu: demostrar que David sempre ha estat molt bon pare. A més d'Anabel i David estan implicades 30 persones i aquesta operació ha estat determinant perquè la parella tingui defenses separades", avançava Leticia Requejo. "I el més important d'aquesta operació és qui la posa en marxa", afegia.

Al llarg del programa, es revelava que la persona que ha impulsat aquesta estratègia legal per donar suport a David Rodríguez és Mariló. Es tracta d'una antiga amiga d'Isabel Pantoja i amb qui David Rodríguez va treballar a la seva clínica de Còrdova. Aquesta revelació, segons apuntaven a 'Tardear', podria generar un gran malestar en l'entorn de la cantant.

| Mediaset

"Aquesta operació per salvar la parella d'Anabel Pantoja només té un objectiu que és demostrar que sempre ha estat un bon pare. I aquesta operació per salvar David ha estat clau per decidir que la defensa d'Anabel i David sigui diferent i tinguin diferents advocats", recalcava la col·laboradora del programa.

El propòsit d'aquest moviment seria evitar una possible sentència condemnatòria per a David Rodríguez. "L'estan preparant per presentar-lo com a part de la defensa en cas que hi hagués un judici. Van amb tot i trauran tota l'artilleria", insistia Leticia Requejo en la seva intervenció, dirigint-se a Verónica Dulanto i Frank Blanco. "En aquesta operació Anabel i David estan junts", afegia.

L'advocat de David Rodríguez hauria estat qui va recomanar a la parella que havien de demostrar de manera contundent que ell ha estat un bon pare des del naixement de la menor. "És una operació liderada per ells i després de diverses converses arriben a la conclusió que Mariló és la persona indicada per posar-se al capdavant d'aquesta operació perquè té moltíssims contactes a nivell mèdic. Pel que em diuen és que fa sis dies li arriba la proposta a la pròpia Mariló i diu que sí", explicava la periodista.

| Atresmedia

"Mariló es posa a buscar facultatius de diferent índole per recollir informació per demostrar que David és un bon pare. I s'ha reunit amb 28 facultatius en base a la documentació dels jutjats i de l'Hospital. Anabel i David estan super agraïts a Mariló. És una documentació per presentar-la com a part de les proves si el dia de demà hi ha un judici", detallava Leticia Requejo al programa.

Poc després que es revelés aquesta informació, David Rodríguez arribava al seu domicili, on Àlex Álvarez, reporter de 'Tardear', va intentar preguntar-li sobre aquesta estratègia. No obstant això, a diferència de la seva actitud en dies anteriors, David va guardar silenci i el moment no va estar exempt de tensió.