Gir de 180º amb les audiències del nou 'Tardear' contra 'Y ahora Sonsoles'

Les audiències donen una mala notícia per a 'Tardear' en el tercer dia de la seva nova etapa. El programa presentat per Verónica Dulanto i Frank Blanco sembla no convèncer el públic i torna a caure, sent superat per 'Y ahora Sonsoles'. Un resultat que posa en perill el futur de 'Tardear' a la graella de Telecinco.

Recordem que aquest dilluns 3 de febrer, 'Tardear' va caure en audiències en l'inici de la seva nova etapa a un 8,2% de quota de pantalla i 654.000 televidents. No obstant això, en el seu segon dia d'emissió, l'espai de Verónica Dulanto i Frank Blanco va marcar un 10,3% de share i 809.000 espectadors. Amb aquest resultat, 'Tardear' va aconseguir fer front a 'Y ahora Sonsoles' a Antena 3, que va baixar a un 9,8% i 774.000.

No obstant això, aquest dimecres 5 de febrer, les audiències de la tarda han tornat a donar un tomb en contra de 'Tardear'. L'espai de Verónica Dulanto i Frank Blanco ha perdut 1,5 punts de quota fins al 8,8% i 692.000 seguidors. De fet, 'Tardear' torna a estar per sota de la mitjana diària de Telecinco, que ha quedat en tercera posició amb un 10%.

| Mediaset

Per tant, el nou 'Tardear' torna a perdre contra 'Y ahora Sonsoles' a Antena 3, que puja gairebé un punt fins a un 10,7% de quota i 855.000. No obstant això, cap dels dos pot amb 'La Promesa', que lidera la seva franja des de La 1 amb un 13,5% i 1.030.000, encara que sí superen a 'Valle Salvaje' (7,3% i 580.000) i 'El Cazador' (7,3% i 657.000). A més, una vegada més, 'Más Vale Tarde' tampoc es queda molt lluny de 'Tardear' en marcar un 7,3% i 581.000 seguidors des de laSexta.

Quant a la resta de la tarda de Telecinco, a la sobretaula, 'El Diario de Jorge' no funciona a Telecinco amb un 8,6% i 754.000. Just després de l'espai de Frank Blanco i Verónica Dulanto, 'Reacción en Cadena' de Ion Aramendi es manté en un escuet 9% i 950.000 fidels. A Antena 3, arrasa 'Pasapalabra' amb un gran 18,4% i 1.920.000 fidels, mentre que 'Aquí la Tierra' aconsegueix la segona posició amb un 11,1% i 1.215.000 fidels a La 1.