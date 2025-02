María Patiño carrega contra Beatriz Archidona pel que diu sobre 'De Viernes'

La reinvenció de molts rostres de l'antic 'Sálvame' en aquest últim temps és més que habitual. Molts han optat per seguir la seva trajectòria en noves cadenes i programes fora de l'univers que van crear i altres, van decidir tornar més forts que mai amb un mateix concepte, però reformat. Així va renéixer 'Ni que fuéramos' de la mà de Fabricantes Studio.

Fa gairebé dos anys, Mediaset va decidir prescindir del programa líder de les tardes, 'Sálvame', per renovar la seva imatge de cara al futur. Moltscol·laboradors, com era d'esperar, segueixen dolguts per la forma en què van ser apartats de Telecinco. I sobretot pel fet de no poder ni pronunciar el nom del programa ni sortir en pantalla. Però com l'au fènix, han sabut treure profit d'aquesta tragèdia televisiva.

Però això no treu que figures com Belén Esteban o Kiko Matamoros es continuïn pronunciant sobre les injustícies que van viure. Just fa unes setmanes, la que no va poder aguantar-se callada va ser María Patiño. La presentadora va recriminar a Santi Acosta que evadís respostes sobre els vetos a la gent de 'Sálvame'. Aquest dimarts, la presentadora de 'Ni que fuéramos' va tornar a alçar la veu en escoltar Beatriz Archidona parlar de vetos en una catifa vermella.

La presentadora de 'De Viernes' va assistir aquest dilluns als Premis Gen Z Awards, organitzats per Mediaset i els reporters li van preguntar sobre si Terelu Campos és bona companya. Precisament la pregunta clau va ser si la col·laboradora posava algun tipus de veto: "No, res, cap problema. La veritat és que ara mateix hem trobat en el divendres un equilibri molt bo, no hi ha vetos", responia Bea Archidona.

En escoltar aquest vídeo, María Patiño ha esclatat i li ha llançat un atac: "Respecte a que Terelu no és conflictiva, mai no ho ha estat. Bona companya? Bé realment amb mi no ho ha estat. Per a mi el companyerisme és també alegrar-se que els altres tinguin una oportunitat per tirar endavant. Però és veritat que treballar amb ella és còmode", començava dient la periodista sobre Terelu Campos.

I ha prosseguit dient: "I a Beatriz Archidona li hauria d'explicar què són els vetos. Implica el no nomenar les persones que hem format part d'aquesta cadena o no utilitzar imatges d'arxiu d'un programa tan emblemàtic com va ser 'Sálvame'. Això són vetos aquí, a Campo Santo, al plató o a la cadena de davant", sentenciava María Patiño després d'escoltar la presentadora de 'De Viernes'.