Les paraules de Frank Blanco a 'TardeAR' que assenyalen directament Sonsoles Ónega

Aquesta setmana és la prova de foc per al programa de 'TardeAR'. Després del salt als matins d'Ana Rosa Quintana, el magazine vespertí s'ha quedat al comandament de Frank Blanco i Verónica Dulanto. I de moment, sembla que aquesta reestructuració és l'encertada.

En el segon dia de la seva nova etapa a Telecinco, ha aconseguit elevar-se en audiències amb un 10,3% de share aconseguint superar a 'Y ahora Sonsoles' que va obtenir un 9,8%. Això sí, no ha pogut amb 'La Promesa', que lidera la seva franja des de La 1 amb un 13,8%.

En el programa d'ahir dimarts va succeir una cosa curiosa que va unir les dues cadenes competidores, Telecinco i Antena 3. Mentre Ágatha Ruiz de la Prada debutava com a col·laboradora, el programa de Sonsoles Ónega feia una connexió en directe amb la seva parella, Patón, sobre l'estat de la seva relació amorosa.

En assabentar-se del que va passar, Frank Blanco i Verónica Dulanto no van trigar a comentar a la seva nova col·laboradora el que l'advocat havia dit i fet a 'Y ahora Sonsoles'. I 'TardeAR' va prendre cartes en l'assumpte trucant per telèfon a José Manuel Díaz-Patón. L'empresària, davant tal trampa, va deixar clar que no podia parlar de la seva vida privada a causa d'un contracte amb 'De Viernes'.

| Mediaset

I és que, després de les polèmiques declaracions d'Ágatha sobre els gitanos, ara és l'advocat qui acapara l'atenció mediàtica. Mentrestant, circulen rumors de crisi entre Ágatha Ruiz de la Prada i José Manuel Díaz-Patón.

Tant és així que Paloma Barrientos va declarar ahir que "Hi ha una ruptura total" i, per confirmar això, van decidir posar-se en contacte amb ell. "Truca-li tu que ets la nova, ets la que arriba aquí ahir", li deia Frank a la seva mà dreta a 'TardeAR'.

Va ser en aquest moment quan el presentador va recapacitar i, entre rialles, va exclamar: "No, la culpable és Sonsoles, perquè va ser Patón qui va entrar primer en el seu programa i després en aquest. Madre mía, Sonsoles, el que has embolicat!". I amb sorna afegia: "Per això el programa de davant es diu 'Y ahora Sonsoles', com 'Ni que fuéramos' li diu a Telecinco, 'la cadena de davant'".

Verónica Dulanto li va escriure després d'aquest gest, i l'advocat, recentment incorporat com a col·laborador a 'Mañaneros', va confirmar el que va dir Paloma Barrientos: "És cert, estem en pla conciliador".