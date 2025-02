Males notícies per a Ana Rosa Quintana: cau a quarta opció en audiències al matí

Males notícies per a Ana Rosa Quintana en el seu quart dia després de la seva tornada als matins. La presentadora ha tornat a la franja que va liderar durant dues dècades amb 'El Programa de Ana Rosa'. Després d'uns primers dies amb bones audiències, al quart, l'espai d'Ana Rosa Quintana ja ha caigut a la quarta opció davant la competència.

Recordem que, dilluns, 'El Programa de Ana Rosa' va arrencar la seva nova temporada liderant amb un estupend 15% de quota de pantalla i 398.000 televidents. En el seu segon dia, l'espai d'Ana Rosa Quintana va baixar només dues dècimes i va liderar la seva franja amb un estupend 14,8% de quota i 346.000 espectadors. Pel que fa al seu tercer dia d'emissió, 'El Programa de Ana Rosa' va baixar sis dècimes més fins al 14,2% de quota i 336.000 fidels.

D'aquesta manera, en el seu quart dia d'emissió, la caiguda d'Ana Rosa Quintana ha estat molt més gran. I és que 'El Programa de Ana Rosa' des de Telecinco ha estat la quarta opció de la seva franja amb un 12,6% de quota de pantalla i 284.000 espectadors. Per tant, perd 1,6 punts de share en tan sols un dia.

| Mediaset

En franja de coincidència, de 9h a 12:15h, el lideratge ha estat per a 'Espejo Público' amb Susanna Grisoo des d'Antena 3 amb un estupend 15,1%. La segona opció amb un 14,6% ha estat per a laSexta, amb la seva oferta d'entreteniment d''Aruser@s' i informació amb 'Al Rojo Vivo'. Per tant, en tercera posició ha quedat La 1 amb un 13% gràcies a un primer tram de 'La Hora de La 1' juntament amb 'Mañaneros' d'Adela González.

Per la seva banda, 'Vamos a ver' també baixa i perd el lideratge de la seva franja en marcar un 12,7% i 414.000 seguidors. Perd 2,4 punts de quota de pantalla respecte al dia anterior, quan va liderar amb un 15,1% i 488.000 seguidors. El segon tram, de 'Vamos a ver más' també baixa i torna a les seves audiències habituals amb un 10,8% i 697.000 fidels a Telecinco.

Sí que aconsegueix pujar 'La Mirada Crítica' després del seu mínim del dia anterior, quan va marcar un 7,5%. No obstant això, el programa d'Ana Terradillos segueix molt fluix en marcar un 9,4% de share i 177.000 seguidors de 8h a 9h.