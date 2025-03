Ningú esperava les paraules de Sonsoles Ónega sobre el seu possible retorn a Mediaset.

Sonsoles Ónega ha visitat aquest dilluns el pòdcast d'ac2ality i en la seva entrevista, ha deixat algun que altre titular. Com per exemple, en revelar a qui va votar en les últimes eleccions, pregunta que no va esquivar i va respondre amb total transparència. Una altra de les confessions que es va atrevir a expressar, va ser si tornaria a Mediaset, qui és ara la seva cadena rival.

Ha estat només començar quan Daniela Álvarez, conductora del pòdcast, ha realitzat unes preguntes ràpides a la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' per trencar el gel i presentar la seva figura. En preguntar-li sobre el millor moment de la seva carrera, Sonsoles Ónega va mencionar el seu salt de CNN+ a Telecinco i després de Mediaset a Atresmedia. Va ser llavors quan la cofundadora d'Act2ality li va qüestionar si consideraria tornar a Telecinco: "Tornaries a Telecinco?"

Després d'uns segons de respir, la periodista ha respost de manera contundent: "Ara mateix no". "Depèn del que et paguin, no?", li ha respost amb certa ironia Daniela Álvarez. Sonsoles Ónega va aprofitar aquest moment per confessar amb sinceritat la raó per la qual no tornaria: "No només. Hi ha un salari emocional important, quelcom intangible que no es paga amb diners", ha sentenciat la comunicadora. Revelant al llarg del pòdcast com de contenta està amb el seu programa, un format "sense límits ni censura".

| Atresmedia

"El Premi Planeta va ser una conseqüència, és a dir, tu et poses a escriure no pensant en el Premi Planeta. I amb aquest programa sí, jo vaig venir aquí a fer aquest programa, amb la qual cosa tenia el repte de tirar-lo endavant. El del Premi va ser una decisió que prenc quan la feina està feta. El difícil és escriure'l no que et donin el Premi Planeta".

Quant a la seva decisió electoral, la seva resposta va ser contundent: "En blanc. Sempre voto en blanc". Les seves paraules no només van cridar l'atenció dels entrevistadors, sinó que també van reactivar el debat sobre aquest tipus de sufragi i les seves implicacions.

Més enllà del tècnic, Sonsoles Ónega va compartir sense embuts una visió més personal sobre la seva decisió electoral. "M'encantaria que existís un polític flautista d'Hamelín que tots seguíssim per convicció. Perquè creiem que canviarà les coses, perquè és honrat, intel·ligent, format, culte, amb sensibilitat...", va confessar, evidenciant el seu desencant amb la política actual.