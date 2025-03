Javier Cámara torna a Movistar Plus+ per protagonitzar la sèrie 'Yakarta'

Movistar+ acaba de finalitzar el rodatge de 'Yakarta', la seva nova sèrie original creada per Diego San José i protagonitzada per Javier Cámara. La història tracta sobre Joserra, un desil·lusionat professor d'educació física i exjugador olímpic de bàdminton, la vida del qual farà un gir en conèixer una adolescent amb un talent excepcional.

Després de la excel·lent acollida del públic i de la crítica de 'Celeste', tornen Diego San José (creador) i Elena Trapé en la direcció amb 'Yakarta'. Juntament amb Javier Cámara i Fernando Delgado-Hierro, qui també coescriu el guió amb Diego San José i Daniel Castro. S'ha rodat en diversos llocs de la Comunitat de Madrid, com Vallecas, Chamberí, Rivas, Fuenlabrada i Alcalá de Henares, entre d'altres. A més de Toledo (Santa Olalla) i Santa Cruz de Tenerife.

La nova sèrie original Movistar Plus+, està produïda per 100 Balas (THE MEDIAPRO STUDIO) i Buendía Estudios Canarias. I coprotagonitzada per Javier Cámara ('Rapa', trilogia 'Vota Juan') i Carla Quílez ('La maternal', 'Las niñas'). Completen el repartiment David Lorente ('No me gusta conducir', '4 estrellas'); Pilar Gómez ('Poquita fe', 'Arde Madrid'). Marina Guerola ('Los destellos') i Anna Alarcón ('Los años nuevos', 'La ofrenda').

| Movistar Plus+, Manolo Pavón

En paraules del propi creador, "'Yakarta' és una història que reivindica aquesta Espanya sense carisma en la qual mai passa res especial. Els nostres dos protagonistes són una mica això, són dues ciutats de províncies perquè ni tenen carisma ni els passen coses especials. M'agrada la gent sense carisma. Em donen pau, em calmen. Aquesta sèrie és el nostre homenatge a tota aquesta gent que perd fins i tot quan guanya".

"El primer dia de rodatge l'actor que m'acompanyava al set em va comentar: 'Avui és el primer dia? Doncs aquest equip sembla que porta rodant diversos mesos ja'. Aquest projecte és més personal que mai, emparats per un equip que des del primer moment ha vist en aquests guions una història per explicar", ha comentat Javier Cámara. "He treballat amb l'Elena i amb en Diego en diferents projectes, però és la primera vegada que ho fem els tres junts. I estem feliços".

Així és 'Yakarta'

Dels creadors de 'Celeste', arriba ara 'Yakarta'. José Ramón Garrido és un exjugador olímpic de bàdminton que sobreviu donant classes d'educació física en un institut públic de Vallecas. Divorciat i sense il·lusions, Joserra creu descobrir en un torneig escolar el diamant que pot donar-li un gir a la seva vida. Mar, una jugadora adolescent que podria ser el bitllet que el porti a complir el seu somni de competir a Yakarta, la ciutat on els exjugadors com ell són respectats com a estrelles.