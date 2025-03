Males notícies per a Ana Rosa Quintana: comença la setmana amb mínim en audiències

'El Programa de Ana Rosa' segueix amb audiències molt irregulars a Telecinco. Semblava que la setmana passada l'espai havia aconseguit millorar els seus resultats, liderant fins i tot amb màxim. No obstant això, aquest dilluns 17 de març, el format d'Ana Rosa Quintana ha estat tercer amb mínim de quota.

D'aquesta manera, 'El Programa de Ana Rosa' passa de màxim a mínim. I és que el divendres 14 de març va tancar la setmana amb un fantàstic 16,9% de share i 421.000 espectadors. De fet, la mitjana setmanal va ser la més alta fins ara, amb un estupend 15,5% de quota i 367.000 seguidors.

No obstant això, aquest dilluns 17 de març, 'El Programa de Ana Rosa' ha caigut a mínim en quota amb un 12,4% juntament amb 311.000 espectadors. L'espai està, no obstant això, 1,5 punts de share per sobre de la mitjana diària de Telecinco, que ha estat segona amb un 10,9%.

| Mediaset

En franja de coincidència, de 9h a 12:15h, 'El Programa de Ana Rosa' ha estat més de quatre punts per sota del seu rival directe. El lideratge de la franja ha estat amb un fantàstic 16,1% per a laSexta amb l'entreteniment de 'Aruser@s' i la informació de 'Al Rojo Vivo'. En el segon lloc ha estat 'Espejo Público' de Susanna Grisoo a Antena 3 amb un 12,6%. Per tant, Ana Rosa Quintana ha aconseguit superar La 1, que ha estat quarta amb un 10,5% amb la seva aposta per 'La Hora de La 1' i 'Mañaneros'.

Cal destacar que, just després, 'Vamos a ver' amb Joaquín Prat ha liderat la seva franja amb un 12,9% i 488.000 espectadors. Pel que fa a la resta de dades del dia, Telecinco ha triomfat en audiències amb l'estrena de 'La Favorita 1922', que ha liderat amb un gran 17,2% i 1.560.000 espectadors. Just abans, 'El Debate de las Tentaciones' ha aconseguit un bon 11,5% i 1.563.000 fidels, mentre que en late night ha arrasat amb un 21,9% i 953.000 seguidors.

No hi ha hagut la mateixa sort en la sobretaula, on 'Tardear' s'ha conformat amb un fluix 9% i 802.000 espectadors. Per la seva banda, 'El Diario de Jorge' també ha baixat a un 8,6% i 720.000. Finalment, 'Reacción en Cadena' ha seguit molt fluix amb un 7,8% i 828.000 a Telecinco.