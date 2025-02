El comiat de Jano Mecha de 'La Mirada Crítica' i el seu nou projecte a Telecinco

Avui, 31 de gener, és l'últim dia de la franja matinal pel que fa a estructura es refereix. A partir d'aquest mateix dilluns, 3 de febrer, Ana Rosa Quintana tornarà als matins amb 'El programa de Ana Rosa'. Així la presentadora abandona la tarda de Telecinco gairebé un any i mig després de fracassar amb 'TardeAR'.

Aquest canvi suposa compartir espai amb els programes que ja ocupaven la franja matinal. El programa d'Ana Terradillos, 'La Mirada Crítica', començarà el matí i 'El programa de Ana Rosa' prosseguirà de 9:00 a 12:15. A aquesta hora, prendrà el relleu 'Vamos a ver' amb Joaquín Prat.

De manera que les matins quedarien així:

De 08:00 a 09:00: 'La Mirada Crítica', amb Ana Terradillos

De 09:00 a 12:15: 'El Programa de AR', amb Ana Rosa Quintana

De 12:15 a 15:00: 'Vamos a Ver', amb Joaquín Prat

Amb aquesta estructura, el programa que presenta Ana Terradillos de 8:30 hores a 10:30 canvia d'horari i es queda relegat a només una hora. A part d'aquesta conversió en la seva escaleta, hi ha més canvis. Com, per exemple, l'adeu de Jano Mecha d'aquest programa, fins ara mà dreta de la presentadora.

| Mediaset

El comunicador segueix mantenint-se en la franja matinal, però salta d'aquest programa a 'El programa de Ana Rosa' tornant al magazine on va estar molts anys. Així, com s'ha pogut saber, Jano Mecha s'encarregarà de contextualitzar els temes que es tractin a la taula d'actualitat.

D'aquesta manera s'ha acomiadat aquest matí: "El dilluns estrenem els nous matins de Telecinco. Alguns, només alguns, ens anem molt a prop, amb Ana Rosa. Però Terradillos, a tu no et faltarà de res".

"I si necessites alguna cosa, només has d'estirar una mica el braç, que estarem aquí al costat. T'estimo", eren les seves últimes paraules. "Jo sí que t'estimo, Jano", responia la seva ja excompanya de feina.

'El programa de Ana Rosa' comptarà amb més incorporacions com la de Mario Picazo o la de Manu Marlasca a la taula d'actualitat. El periodista deixa enrere les seves intervencions a 'TardeAR', igual que la seva cap, amb l'objectiu d'enriquir els continguts del matí.