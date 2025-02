Ningú esperava les paraules d'Ana Rosa Quintana sobre la seva jubilació a Telecinco

El tema de les pensions és quelcom que preocupa a la majoria d'espanyols. Saber quant diners necessitaran tenir estalviats per quan arribi el moment és crucial i més per aquells treballadors que la seva jubilació està més a prop.

En l'actualitat, Espanya se situa entre els 10 països més preocupats sobre la seva jubilació i des de 'El programa de Ana Rosa', han volgut posar el tema sobre la taula. Per a això, han comptat amb Javier Díaz-Giménez, professor de l'IESE Business School, que ha advertit dels problemes als quals ens enfrontarem de cara a la nostra jubilació.

I és que vivim en una societat amb més grans que joves on les pensions estan en risc. Per això, cal conèixer quant hem de tenir estalviat per a la jubilació. Ana Rosa Quintana va iniciar el tema preguntant: "Quan cal començar a estalviar?", i el professor va respondre: "El dia que neixes". Quelcom que va desfermar el riure de la presentadora.

| Mediaset

El programa de AR destacava la importància defomentar l'estalvi entre els joves per assegurar un suplement a les seves futures jubilacions. S'estimava que haurien d'estalviar 120.000 euros abans dels 67 anys per rebre 1.000 euros extra durant una dècada. En aquest context, sorgia la rellevància de comptar amb un pla de pensions addicional a la jubilació estatal.

El professor ha recolzat aquesta informació confessant que: "Cadascú ha de calcular la seva esperança de vida i veure la pensió que tindrà del sistema públic. A més dècades que vulgui cobrir d'extra, major quantitat de complement necessitarà. Per exemple, si vol aquests 1.000 euros per 20 anys, haurà d'estalviar 240.000 euros".

En aquest sentit, Ana Rosa ha aprofitat per parlar sobre la seva retirada. Ho ha fet per recordar que ja compta amb l'edat de rebre una pensió, però segueix al peu del canó amb la feina que li apassiona per molts anys més.

| Mediaset

"Vull que em donin un premi. En lloc d'estar cobrant la jubilació, estic aquí treballant. Hauria d'estar retirada", deia en to jocós. "I en primera línia, molt bé", responia Eduardo Inda, qui estava present en el debat. "Haurem d'acostumar-nos a jubilar-nos als 70. Abans ho feies als 65, però et mories als 80. La realitat ha canviat", afegia.

"L'any passat van néixer 325.000 nens a Espanya. La generació més nombrosa, la dels 47 anys eren 770.000, és bastant més del doble. Aquests es jubilaran el 2044. El que li ha passat al sistema de pensions espanyol és el pitjor. Després del baby boom va venir un col·lapse de la natalitat. D'aquí a 20 anys, cada generació serà més petita i el sistema es destensionarà", reflexionava el convidat. "Els pròxims 20 anys seran els més complicats per pagar les pensions", sentenciava l'economista.