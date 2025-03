El fill d'Ana Rosa Quintana fitxa com a presentador de Mediaset amb un nou programa

Sorpresa a Mediaset amb el fitxatge com a presentador d'Álvaro Rojo Quintana, fill d'Ana Rosa Quintana. El grup audiovisual continua apostant per Mitele Plus amb l'estrena de nous formats innovadors. Aquest dimecres 26 de març arribarà 'Els meus dies a la presó', un videopodcast que recull el testimoni de condemnats mediàtics com Rosell, Villar o Torbe sobre la seva experiència a la presó.

D'aquesta manera, l'espai està conduït pels advocats penalistes Álvaro Rojo Quintana, fill d'Ana Rosa Quintana, i Juan Manuel Medina. En cada episodi, els presentadors entrevistaran personatges públics que compartiran en primera persona com va ser el seu pas per la presó: "Donem veu a aquells que han viscut entre reixes: Cada episodi, un nou convidat ens explicarà com ha estat la seva vida a la presó, què va aprendre durant aquest temps i com la presó va deixar una marca en la seva vida".

D'aquesta manera, Álvaro Rojo Quintana, fill gran d'Ana Rosa Quintana, salta per sorpresa a la televisió amb aquest nou projecte. El nou presentador va estudiar Dret Penal, Penitenciari i 'Compliance' i compta amb el seu propi despatx. Cal destacar que ja havia participat en alguna ocasió com a expert a 'Tardear', però mai se'l va relacionar amb la presentadora. A més, segueix els passos del seu cosí, Kike Quintana, que ja és un rostre habitual del programa vespertí.

| Mediaset

'Els meus dies a la presó', format dissenyat específicament per a Mitele Plus, reuneix sis figures conegudes que relataran les seves vivències després d'haver estat protagonistes de mediàtics processos judicials. A través d'aquestes entrevistes, el públic podrà conèixer de prop les seves emocions, els moments més difícils de la seva estada a la presó i les conseqüències personals i familiars de les seves condemnes.

Amb tots els episodis ja gravats i llestos per a la seva emissió, s'han revelat els noms dels sis protagonistes que compartiran els seus testimonis. Participaran a 'Els meus dies a la presó' Ángel María Villar, Carlos Vázquez 'Tibu', Nacho Torbe, Sandro Rosell, Eva Palmero i Eugenio Carnicero 'El Carni'. Tots ells s'asseuran davant de Juan Manuel Medina i Álvaro Rojo Quintana per parlar com mai abans ho havien fet sobre la seva complicada vida darrere les reixes.