Ana Rosa Quintana assenyala directament Anabel Pantoja en plena investigació

Ana Rosa Quintana s'ha pronunciat sobre la investigació en curs que involucra Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez. El cas segueix en mans del jutjat d'instrucció, que continua recollint informes clau, especialment sobre l'evolució de la menor afectada. La resolució del procés encara està a l'aire, a l'espera de determinar si el cas s'arxiva o si finalment es procedeix amb un judici contra la parella.

En aquest context, Ana Rosa Quintana des de 'El Programa de Ana Rosa' ha estat molt contundent en referir-se a la situació legal de la influencer i la seva parella. " Només hi ha dues possibilitats, o l'arxiva o processa", va afirmar la presentadora, subratllant la cruïlla en què es troba la investigació. Des que es va conèixer la hospitalització d'urgència de la menor el passat 9 de gener, les autoritats han treballat per aclarir els fets, prolongant el termini d'investigació per reunir més proves i declaracions.

Malgrat la incertesa, les declaracions d'Ana Rosa Quintana apunten a una possible resolució favorable per a Anabel Pantoja. " Mai li haurà compensat el patiment", va expressar, destacant l'impacte emocional que ha tingut aquest procés en la neboda d'Isabel Pantoja. Segons el publicat fins al moment, els informes mèdics que s'han recollit serien positius per a la parella, encara que el cas segueix sota secret de sumari i els detalls específics encara no han transcendit.

L'atenció mediàtica al voltant d'aquest assumpte ha estat constant, situant Anabel Pantoja al centre de l'actualitat. En aquest sentit, Ana Rosa Quintana també ha assenyalat que "Anabel és una persona que és molt transparent" i que "tot això ha fet que tingui més seguiment". Mentre el procediment judicial avança, la influencer es manté apartada del focus públic, refugiant-se en el seu entorn més proper.

Per ara, el futur del cas continua sent incert. La investigació podria prolongar-se fins a sis mesos més, depenent de la valoració de les proves recollides. Mentrestant, Anabel Pantoja afronta aquest difícil moment amb el suport de la seva família i de qui l'envolten, ara que s'ha desplaçat temporalment a Sevilla i Còrdova.