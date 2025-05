L'al·legat de Rosa de 'Pasapalabra' sobre la dona que ningú no esperava en directe

'Pasapalabra' continua sent un dels programes més vistos de la televisió, captivant dia rere dia milions d'espectadors. El concurs és la opció més escollida a la franja vespertina, consolidant-se dia a dia com una de les grans apostes d'Antena 3.

Sense anar gaire lluny, el programa d'ahir dimarts, 27 de maig, va aconseguir un nou rècord d'audiència. Va batre la seva millor dada a la tarda en dos anys, des de juny de 2023, amb un estratosfèric 22,1% de quota de pantalla. Així, el concurs d'Antena 3 presentat per Roberto Leal és líder absolut de la seva franja i també el programa d'entreteniment més vist del dia amb 1.848.000 seguidors de mitjana.

El presentador és responsable d'aquest èxit, però també els seus concursants, Rosa i Manuel, que dia a dia lluiten per aconseguir el desitjat pot. Ahir mateix van visitar el programa 'Y ahora Sonsoles' on tots dos van compartir com estan vivint la seva intensa i llarga trajectòria al concurs.

Durant l'entrevista, tots dos concursants han compartit detalls sobre la seva preparació. Manu ha revelat que fa quatre anys que s'entrena per arribar fins aquí. Tanmateix, la sorpresa l'ha donada la Rosa, en desvelar que ella acumula quatre anys i mig de preparació. Amb aquesta revelació, ha quedat clar que tots dos estan al mateix nivell i que qualsevol dels dos podria endur-se el pot final.

"Estudiar per a Pasapalabra és com una oposició. Hi dediquem tot el temps que podem", ha revelat el concursant. Una cosa que ha recolzat Rosa Rodríguez: "L'única manera d'arribar a un bon nivell és dedicar-hi moltes hores, per això cal buscar la manera de fer-ho amable per al cap. Hi ha dies que el cervell no et dona i has de parar".

De fet, la gallega s'ha convertit en la dona amb més programes de 'Pasapalabra' a l'esquena. Sabent això, Sonsoles Ónega li va voler plantejar una qüestió. "Per què no hi ha gent com tu? Què és el que està fallant?".

A la qual cosa la concursant ha expressat la següent reflexió: "'Pasapalabra' és un programa de temps. De vegades les dones comptem amb menys temps per les circumstàncies que siguin". A més, ha subratllat la importància de la representació: "Els referents són molt importants. Quan ets dins de la part que sempre està representada, no ets conscient que falta l'altra part. Això s'aplica a les dones, però també a altres col·lectius".