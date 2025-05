Óscar Díaz reapareix un any després i revela què va fer amb el premi de 'Pasapalabra'

Ha passat un any des que Óscar Díaz es va emportar un dels pots més importants de 'Pasapalabra', amb 1.816.000 euros com a premi. Dotze mesos després d'aquell fita, el madrileny ha reaparegut a 'Espejo Público' per explicar, sense alardes ni embuts, com ha afrontat aquesta nova etapa de la seva vida.

Encara que el premi va ser de gairebé dos milions d'euros, la xifra final que va acabar rebent es va quedar al voltant d'un milió d'euros, després del corresponent pas per Hisenda. "És el que està estipulat", va comentar sense dramatisme en ser preguntat per l'impacte fiscal fort, una actitud que va sorprendre pel seu pragmatisme. "Hi ha qui ho guanya any rere any i li treuen el mateix", va afegir el protagonista.

"Hi ha gent que ho guanya per altres motius i tributa igual. La llei és imperfecta, sens dubte, però jo ho tenia assumit. No m'ha fet mal encara que és cert que és una barbaritat", afegia Óscar Díaz.

| Atresmedia

Lluny de caure en el malbaratament, Óscar Díaz ha gestionat la seva nova situació econòmica amb cap després de 'Pasapalabra': "De moment no hi ha hagut cap capritxada". I és que l'únic destacable hauria estat un viatge per la Toscana. De fet, continua conduint el mateix vehicle que va comprar fa 16 anys. "Hi ha coses més necessàries que presumir", va comentar amb la senzillesa que el caracteritza.

Tampoc ha abandonat el seu habitatge actual ni ha saldat la hipoteca de cop. "La casa la tinc per pagar, seguim pagant la mensualitat, però sóc un privilegiat perquè tinc molts més moments lliures", explicava a 'Espejo Público'.

El que sí que ha deixat clar és que no s'ha desenganxat del concurs de Roberto Leal. "Continuo veient el programa diàriament, un cop que te'l poses a la vena és difícil treure-te'l", explicava Óscar Díaz.

Recordem que, en audiències,durant el mes de maig, amb un 19,1% de quota i 1.710.000 espectadors, 'Pasapalabra' va ser el tercer programa més vist. Va ser de nou líder absolut, amb un avantatge de +10,6 punts sobre el seu principal competidor, la major distància des de juliol de 2023. Més de 3,3 milions d'espectadors únics van seguir el que també és el concurs més vist de la televisió.