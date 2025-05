El Tribunal Suprem desestima la petició de Mediaset per 'Pasapalabra'

Mediaset Espanya ha rebut un revés judicial significatiu en el seu intent per recuperar la propietat intel·lectualde la emblemàtica prova final de 'Pasapalabra', El Rosco. En una interlocutòria emesa el passat 22 d'abril, el Tribunal Suprem rebutja la petició de Mediaset Espanya d'intervenir voluntàriament en el recurs de cassació presentat per ITV Studios i MC&F Broadcasting Production and Distribution contra una sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona. Així ho informa El Confidencial Digital.

Mediaset havia sol·licitat intervenir en el procediment al·legant que tenen un "interès directe i legítim". Tot això derivat d'un contracte signat amb ITV per a l'emissió de 'Pasapalabra', en el qual s'incloïa 'El Rosco'.

Sumat a això, argumentava que la seva presència en el tràmit era necessària per defensar els seus drets en cas que es confirmés la titularitat de MC&F sobre el format. No obstant això, l'Alt Tribunal ha desestimat aquesta petició en considerar que Mediaset no ostenta en l'actualitat cap dret de llicenciatària sobre 'El Rosco'. Així mateix, que el seu interès en el procediment era merament econòmic i no un interès directe i legítim en termes legals.

| Atresmedia

A més, la resolució recalca que Mediaset ja va intentar sense èxit revertir la sentència a través d'una demanda de revisió, que va ser desestimada al juny de l'any passat. Després d'això, Atresmedia i la productora ITV s'havien oposat a aquesta sol·licitud al·legant que la petició contravé les regles de la bona fe processal.

També, va considerar que la petició de Mediaset era un "últim i desesperat intent" per anul·lar els efectes de la sentència ferma dictada prèviament a Madrid. De forma alternativa, van proposar que, si s'acceptava la seva intervenció, aquesta fos únicament com una participació voluntària i limitada, sense que se li permetés presentar arguments propis.

Així, el Tribunal Suprem conclou que l'interès al·legat per Mediaset no és legítim, personal ni directe, sinó una maniobra per intentar revertir el que ja es va resoldre fa nou anys. Una sentència que va suposar el començament del final del seu vincle amb 'Pasapalabra' a les tardes de Telecinco.