Roberto Leal dona explicacions a 'Pasapalabra' després d'eliminar Rosa per un error

L'últim enfrontament a 'Pasapalabra' ha estat dels que quedaran en la memòria dels espectadors. Rosa i Manu han disputat un duel frenètic a El Rosco, ple d'emoció i inesperats girs. Des del principi, el programa prometia ser especial, ja que, Rosa, acumulant més segons que el seu rival, començava abans la prova, una situació poc habitual.

Rosa va iniciar amb força, encadenant sis encerts seguits i mantenint un ritme sòlid al llarg de la primera volta, cosa que li va permetre situar-se sempre per davant. Quan va assolir els 21 encerts al Rosco de 'Pasapalabra', va decidir pausar i observar l'estratègia de Manu, qui, encara que s'acostava, va cometre un error que va marcar el rumb del duel. En confondre "testador" amb "tasador", Manu es va quedar sense possibilitats d'atrapar Rosa, assegurant-li a ella la victòria.

Amb el triomf a les seves mans, Rosa va provar sort per fer-se amb el pot d'1.072.000 euros. No obstant això, quan quedaven només tres lletres per resoldre, un error inesperat a la Y va truncar les seves possibilitats. La definició que va posar fi a l'intent va ser: "Conté la Y. Nom del soldà otomà, apodat el raig, que va governar entre els anys 1389 i 1402". Rosa va respondre "Bayaseto", però la resposta correcta era "Bayaceto".

| Atresmedia

L'error va ser tan particular que Roberto Leal es va prendre un moment per explicar per què la resposta no podia donar-se per vàlida: "Què passa aquí? Que no és un seseo propi del teu parlar, perquè habitualment no sesees, per tant, en aquest cas... Si haguessis vingut seseant des del principi hauríem de donar-ho per bo, però ja saps que se t'ha ballat la essa per la ce".

El presentador de 'Pasapalabra' també va voler subratllar la flexibilitat del programa amb els diferents accents i maneres de parlar. " Evidentment aquí acceptem tots els paradigmes lingüístics, però en aquest cas no sesees, hem de donar-la per incorrecta. La sabies i has corregit ràpid, però és error", concloïa.

En audiències, aquest 2024, 'Pasapalabra' amb un 17,7% i 1.653.000 espectadors va seguir imbatible un any més, i ja en van cinc des del seu retorn a Antena 3, i de nou a un enorme avantatge sobre el seu competidor, a 7,1 punts. Cada tarda, van seguir el concurs més de 3,3 milions d'espectadors únics. Van aconseguir l'emissió més vista i de major quota de l'any en un programa d'entreteniment amb el pot d'Òscar, que va assolir 3.243.000 espectadors de mitjana i un 30,1%