Canvi històric a laSexta: 'Al Rojo Vivo' perd minuts després de baixar en audiències

Canvi històric a Atresmedia amb l'avançament de laSexta Noticias, traient minuts a 'Al Rojo Vivo' d'Antonio García Ferreras. Helena Resano ha estat l'encarregada d'anunciar el moviment de la cadena a través de les seves xarxes socials. Un canvi que arriba després que 'Al Rojo Vivo' hagi baixat en els últims dies les seves audiències després de l'arribada de Javier Ruiz a 'Mañaneros' a La 1.

Recordem que, als seus inicis, 'Al Rojo Vivo' finalitzava a les 14h, per donar pas a laSexta Noticias. Tanmateix, temporada rere temporada, l'espai d'Antonio García Ferreras ha anat guanyant minuts, endarrerint l'inici del noticiari. De fet, actualment, l'inici de laSexta Noticias ja era prop de les 14.40h després que 'Al Rojo Vivo' guanyés uns minuts més en el present curs.

D'aquesta manera, Helena Resano ha anunciat el canvi a les seves xarxes socials: " IMPORTANT: Nou horari d'info14H laSexta Noticias. Des d'avui, comencem a les 14.15h. No us despisteu". Per tant, 'Al Rojo Vivo' perd més de vint minuts d'emissió a partir d'aquest dimecres 28 de maig.

| Atresmedia

Un moviment inesperat, que podria respondre a la inesperada davallada d'audiències que ha patit el programa d'Antonio García Ferreras en els últims dies. Aquest dilluns, 'Al Rojo Vivo' queia a un 8,9% de quota i 349.000 espectadors, mentre que dimarts també marcava un 9,2% i 338.000 seguidors. Es tracta d'una caiguda d'uns dos punts de quota respecte a les seves dades habituals, tenint en compte que durant el mes d'abril va fer un 11,3%. A més, recordem que 'Al Rojo Vivo' arriba després del còmode lideratge d''Aruser@s', que aquest dimarts marcava un gran 17,1% i 347.000 espectadors.

Aquest canvi arriba després de l'èxit de Javier Ruiz des de la seva incorporació a 'Mañaneros' el passat mes d'abril. En audiències, l'espai de La 1 ha superat 'Al Rojo Vivo'. En la seva franja completa, 'Mañaneros' aquest dilluns marcava un 12,4% i 373.000 televidents i aquest dimarts un 12,2% i 345.000 fidels.