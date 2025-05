Ningú no esperava la fletxa directa de Melody a Sonsoles Ónega, que reacciona a Antena 3

Després de diversos dies d'absència i especulació després del seu pas per Eurovisió, quedant 24a, Melody ha trencat el seu silenci en una roda de premsa, a la qual ha assistit TVeo. Emesa en diversos programes, la cantant va aprofitar el seu retorn per respondre amb claredat a algunes de les crítiques que ha rebut els darrers dies.

Un dels moments més comentats de la roda de premsa va arribar quan el torn de paraula el va agafar un reporter de ‘Y ahora Sonsoles’. "Som en directe a Antena 3 al programa de Sonsoles, enhorabona per aquesta actuació. Has dit que hi tornaries al festival amb altres condicions. Amb el que has sabut a dia d’avui, quines serien aquestes condicions i tens por a l’estigma de quedar antepenúltima i et pot afectar negativament a la teva carrera?", va preguntar el periodista.

Lluny d’esquivar el tema, Melody es va mostrar ferma: "Les condicions jo crec que això són coses que s’han de parlar internament, no aquí, perquè jo soc una professional. I no em preocupa perquè la meva feina ha estat sublim. Un artista que va a Eurovisió el que s’ha de preocupar és de fer una bona feina".

| Atresmedia

"Òbviament, i seré sincera, si m’hagués sortit un gall se m’hauria jutjat, m’haurien anat al coll, però com que la Melody ho va fer canyó no es pot dir res. No tinc por de res. El que vull a la vida és que la meva gent tingui salut i continuar treballant. Eurovisió ja passa a un segon pla", va respondre amb contundència.

La tensió va pujar de nivell quan la Melody es va adreçar directament a la mateixa Sonsoles Ónega. "I després, per a la Sonsoles, que li encanta a ella erre que erre, ai la meva Sonsoles que li agrada... Jo vinc d’haver estat una artista infantil, el meu primer disc va ser ‘De pata negra’, que en vaig vendre molts i milions de discos", va afirmar.

Al seu comentari el va seguir, al plató d’Antena 3, la reacció espontània de la mateixa presentadora, que va murmurar un irònic "sense menjar-m’ho ni beure-m’ho" mentre se la notava incòmoda. D’aquesta manera, Sonsoles Ónega responia: "Li hem d’enviar els programes perquè hem dit exactament el que ella ha dit, les condicions".

"Nosaltres, que hem fet campanya per ella amb les ties, entenent-la perfectament i entenent que eren les condicions, d’això que ella ara no vol parlar en públic. Si t’estàvem donant suport, Melody", va afegir, amb to de decepció.