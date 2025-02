Alberto Chicote interromp 'Batalla de restaurants' en veure plorar una hostalera

Després de buscar el millor bacallà al pil pil de Bilbao o el millor porc ibèric de Badajoz entre molts altres plats i ciutats, ara és el torn de Guadalajara. Aquesta setmana, el repte d'Alberto Chicote és descobrir on serveixen el millor xai rostit.

Per a això, el xef ha visitat els restaurants de La Vera, La Curva, La Posada de Consuelito i Avadar, amb els seus respectius cuiners i propostes. Després de visitar tots aquests locals, Chicote reuneix en el dia de la confrontació els quatre restauradors cara a cara perquè descobreixin quines puntuacions s'han posat entre ells. Un moment clau del programa que ens ha deixat un tens debat ple de retrets.

I és que els resultats, a part de ser millors o pitjors, no han caigut molt bé a una de les propietàries. Recordem que els concursants valoren els seus locals del 0 al 10 en sis categories: espai, cuina, menjar, servei, preu i especialitat regional.

| Atresmedia

Mari Cruz, propietària de La Vera, va ser la primera a destapar quines notes li havien posat els seus companys. Va aconseguir un 3,6 de mitjana com a qualificació provisional i de tots els resultats, va destacar molt negativament el xai rostit, el plat principal que competia en aquesta jornada.

"Tinc molt marge de millora, però crec que no ha estat just", va admetre la xef, criticant la valoració dels seus companys amb el seu plat estrella. Les altres categories tampoc es van endur bon resultat, com el menjar o el servei, que van ser puntuats amb un 2. Va ser en aquest moment quan va admetre que podia haver-ho fet molt millor i, reconeixent els seus errors, es va ensorrar davant dels seus companys i el presentador de 'Batalla de restaurants': "No era el meu dia i fins i tot jo volia sortir corrent", va confessar després d'intentar enganyar el programa amb unes costelletes.

"Sóc una persona que poso tot el meu cor. Cada dia em llevo amb totes les meves ganes i batallo molt. Sobretot sóc molt honesta, molt sincera i molt humil", va expressar emocionada després de veure's totalment en l'última posició del rànquing.

"Jo no mereixo aquestes notes. Cap ha estat humil", va comentar amb fermesa, abans de seguir amb les avaluacions. No obstant això, ni la intervenció del presentador va aconseguir millorar la seva puntuació final, quedant en tercer lloc amb un 3,7.