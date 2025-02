La raó per la qual Alberto Chicote paralitza la gravació a 'Batalla de restaurantes'

Després de buscar el millor rabo de toro a Còrdova o el millor bacallà al pil pil de Bilbao, ara és el torn de Badajoz. Aquesta setmana, el repte d'Alberto Chicote és trobar el millor porc ibèric de la ciutat i no li ho han posat gens fàcil...

Tant és així que es va veure obligat a paralitzar la degustació en un dels locals que participaven, a causa de la perillositat dels aliments que estaven servint a la taula. El plat estrella d'aquest lliurament va ser el causant d'un possible disgust al restaurant Tierra Nuestra. La carn estava completament fermentada.

Va ser ni més ni menys un concursant qui va avisar sobre la situació de perill sorprès per la mala olor que desprenia el plat quan li'l van servir. Encara que van retirar el guisat amb arròs, els altres concursants també van notar que alguna cosa no anava bé en els seus menjars, per la qual cosa van demanar immediatament l'ajuda del presentador i xef expert.

| Atresmedia

I efectivament el xef ho va ratificar confirmant una olor i sabor gens comú. Es va haver d'aixecar de la taula i dirigir-se ràpidament a les cuines per dir-li a Andrés Fernández, propietari del restaurant, que aturés immediatament la preparació. ""No te'l mengis!", va ordenar Alberto Chicote a una de les concursants.

El problema es trobava en les bosses de conservaciódel porc ibèric. El que, unit a una reducció de salsa, va ocasionar que fos perjudicial ingerir aquest plat. Un error que va ser determinant per al propietari i que va ocupar la última posició en el rànquing de puntuacions. "Perquè una cosa estigui envasada al buit tu no tens la seguretat que això sigui etern", sentenciava Alberto Chicote.

El concursant va expressar la seva preocupació i va demanar disculpes sincerament pel que va passar en plena competició. Tan gran va ser el seu penediment que, després de la gravació, es va comprometre amb Chicote i la resta dels companys a repetir la degustació: "No vull que es portin una impressió que no és la realitat".

En aquest nou lliurament de 'Batalla de restaurants' amb Alberto Chicote les audiències es mantenen. Ahir, laSexta va aconseguir amb aquest programa un bon 5,3% i 465.000 fidels espectadors.