El motiu pel qual volen declarar Alberto Chicote persona 'non grata' a Còrdova

Si per alguna cosa es caracteritza Alberto Chicote és per la sinceritat de les seves paraules pel que fa a temes gastronòmics. El xef és un expert en donar valoracions sobre el que degusta i en això es basa tots els reconeguts formats en els quals ha treballat.

Aquest mateix dimarts tornava a La Sexta 'Batalla de restaurantes' amb un episodi a la ciutat de Còrdova en què les seves declaracions han provocat un cert enrenou. Precisament, la Cofradía del Rabo de Toro no ha compartit la visió que té el presentador sobre la gastronomia de la capital.

El president d'aquesta confraria, Ricardo Rojas, ha declarat que ningú no ha de dictaminar qui elabora el millor guisat i menys "un programa mediocre". L'objectiu d'aquesta entrega era descobrir el millor rabo de toro de tota Còrdova en què competien quatre restaurants.

| LaSexta

Les declaracions de Rojas no s'han quedat aquí, el president vol demanar a l'associació d'hostalers de Hostecor que declari a Alberto Chicote com a persona 'non grata' després de tacar l'hostaleria cordovesa: "Qualsevol que hagi visitat Còrdova i estat en algun dels seus molts restaurants haurà pogut veure que el programa no reflecteix la realitat".

El programa també ha estat marcat per altres polèmiques que no han deixat indiferent els espectadors després d'aquesta primera entrega. 'Batalla de restaurantes' va quedar embrutada per uns comentaris desafortunats. Un dels concursants va exposar certs comentaris gordòfobs i homòfobs en exposar-se a crítiques.

"Per què no preaviseu que les croquetes venen damunt d'un pegat de maionesa?", va comentar Rocío, propietària de 'Fusión Lío Córdoba' durant la visita al restaurant del seu contrincant.

Una pregunta que no va caure molt bé al propietari del local que va fer comentaris com: "Ella es nota que menja força" o "Tampoc tens pinta de ser molt femenina".