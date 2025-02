Alberto Chicote no esperava trobar un pèl al seu plat a 'Batalla de Restaurantes'

Alberto Chicote ha portat aquesta setmana 'Batalla de Restaurantes' fins a Màlaga a la recerca del millor peixet fregit de la ciutat. El xef ha recorregut quatre establiments amb un objectiu clar: trobar la millor fritura de la Costa del Sol. Una entrega que s'ha mantingut en audiències a laSexta en un bon 6,1% i 535.000 espectadors, superant el seu rival directe.

Els restaurants escollits per a la competició van ser la Freiduria Marisqueria Moya, de Juan Moya; Taró, de Pachu Barrera; La Sal y el Son, de José Carlos Sabastro; i Sacaba Mar, de Victoria Reyes. Des de l'inici, la rivalitat entre els participants va ser evident, amb valoracions exigents i crítiques creuades entre els propietaris.

Victoria Reyes, de Sacaba Mar, es va mostrar especialment dura amb els seus competidors. No va dubtar a criticar diversos dels seus competidors, assegurant que el local s'assemblava més a un establiment de sushi que a una freiduria. No obstant això, els altres no es van quedar enrere i van qüestionar la frescor de certs productes, a més de posar a prova els seus rivals amb peticions complicades com chanquetes, la pesca dels quals està prohibida.

| Atresmedia

L'ambient competitiu va pujar de to fins al punt que en ple enfrontament es va arribar a escoltar un comentari contundent. "Espero que t'ennueguis", va arribar a dir a ' Batalla de Restaurantes'.

L'arribada d'Alberto Chicote al restaurant de Victoria Reyes no va estar exempta de sorpreses. "Hi ha una cosa que m'havia semblat abans, però que acabo de comprovar. Hi ha un gat que circula pel restaurant al seu aire", va comentar el xef, que amb el seu vot pot influir en el resultat final de 'Batalla de Restaurantes'.

El moment més incòmode de la jornada va arribar a l'hora de les postres. "Hi ha un pelillo aquí, diferent, estrany", va assenyalar Pachu Barrera, del restaurant Taró, després de descobrir un pèl al plat d'Alberto Chicote: "De blanc i negre a ratlles. Serà de gat?", es va preguntar el presentador, deixant en l'aire la incògnita.

Finalment, el restaurant guanyador de la nit de 'Batalla de Restaurantes' va ser Taró. No obstant això, per a Alberto Chicote, que també participa en les puntuacions, la millor fritura era la de Sacaba Mar.