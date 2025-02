Vanesa Martín es trenca en directe a 'El Hormiguero' amb la seva confessió més personal

Aquest dimarts, 25 de febrer, 'El Hormiguero' rebia la visita de Vanesa Martín. La cantant va anar a promocionar la seva pròxima gira on visitarà les principals ciutats d'Espanya amb el seu nou disc. Un disc que veurà la llum a principis de primavera i que es dirà "Casa Mía" que inclourà una única col·laboració amb Joaquín Sabina, segons ha avançat en exclusiva.

L'entrevista va estar plena de rialles, música i novetats que l'artista prepara per als seus fans. També va compartir anècdotes, com el seu encontre amb Felip, un mèdium que li va canviar la vida. Encara que ella és una persona escèptica, l'exactitud del que va viure amb ell va acabar per convèncer-la.

Per posar-nos en situació, Vanesa Martín va començar explicant el següent: "Vaig a explicar una cosa que no l'he explicat mai. Els meus avis van tenir una mort tràgica, però a casa meva això mai s'ha parlat gaire", va confessar la intèrpret, que sempre va tenir la curiositat de saber què va succeir.

| Atresmedia

Encara que l'artista temia preguntar al mèdium sobre la situació, en la seva segona trobada es va atrevir a fer-ho: "Jo ja havia vist a Felip en una ocasió, però no em vaig atrevir a preguntar-li perquè tenia por. L'altre dia li ho vaig preguntar", va començar explicant. Encara que va haver de detenir-se per un moment en recordar-ho: "Estic tremolant ara perquè m'emociono molt".

"Li vaig preguntar pels meus avis i em va contestar que estaven aquí amb mi. Felip va començar a explicar-me com va ser la mortamb detalls del que els va passar. Em va explicar que els va caure el sostre, que el mur va caure i que va venir molta aigua. Jo em vaig posar a plorar i no vaig poder seguir parlant amb ell". La cantant va explicar que mai havia parlat d'això enlloc, evidenciant que no hi havia manera que el clarivident sabés res sobre aquesta tragèdia.

"Tremolo perquè em vénen ganes de plorar", va comentar Vanesa Martín. Això sí, el mèdium li va confirmar que els seus avis no van patir. Pablo Motos, atònit davant el que havia escoltat, va expressar el següent: "M'he quedat flipat amb una cosa que a mi em sembla molt difícil de creure".