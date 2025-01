La veritable raó per la qual Alberto Chicote ha desaparegut de 'Pasapalabra'

Sens dubte un èxit del programa de 'Pasapalabra' a part de les seves proves, són la visita de noves personalitats cada setmana. Figures conegudes que assisteixen al concurs amb l'objectiu de passar una bona estona i promocionar algun projecte afí a la cadena. Com per exemple, la visita d'aquesta setmana d'Alberto Chicote per promocionar 'Batalla de restaurants' que ha estat curta, però intensa.

El conegut xef i presentador compartia equip amb David Fernández, María Gómez i Topacio Fresh. "Alegria per tot arreu, tornar a estar aquí amb vosaltres. I a sobre estem a les portes de la glòria" ha començat, referint-se al pot d'1,1 milions d'euros.

Com és costum, Roberto Leal, entrevista els convidats gairebé al final del programa perquè promocionin els seus projectes. Així ho va fer el xef: "Hi ha unes batalles amb una tensió. Hi ha piques, gent que ha de defensar el seu..."

| Atresmedia

Una promoció que ha durat poc ja que, normalment, la participació dels convidats sol ser de tres dies. Però, aquest dijous 23 de gener, va ser l'últim per a ell. Però ja el programa compta amb un nou convidat disposat a ajudar el concursant del seu equip.

"L'Alberto va estar només un programa amb nosaltres. Està amb 'La batalla de restaurants' molt enfeinat", explicava el presentador. Després d'explicar l'absència d'Alberto Chicote, ha saludat el nou convidat: Diego Cantero, el cantant de Funambulista.

Diego Cantero va néixer a Molina de Segura, Múrcia l'any 1982. Té 42 anys, està casat i té dos fills. I l'any 2000 va ser quan va començar la seva carrera musical. En el seu primer dia com a concursant, al final del programa no ha dubtat a mostrar el que millor se li dona. El cantant no s'ho ha pensat dues vegades i ha tret la seva guitarra clàssica per començar a cantar 'Que nadie me llore'.

En audiències, aquest 2024, 'Pasapalabra' amb un 17,7% i 1.653.000 espectadors va seguir imbatible un any més, i ja en van cinc des del seu retorn a Antena 3, i de nou a un enorme avantatge sobre el seu competidor, a 7 ,1 punts. Cada tarda, el concurs va seguir més de 3,3 milions d'espectadors únics. Van aconseguir l'emissió més vista i més quota de l'any en un programa d'entreteniment amb el pot d'Óscar, que va arribar a 3.243.000 espectadors de mitjana i un 30,1%