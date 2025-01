Torna Chicote: laSexta posa data a la segona temporada de 'Batalla de Restaurantes'

laSexta posa data d'estrena a la segona temporada de 'Batalla de restaurantes'. En aquests nous lliuraments, Alberto Chicote recorre el país per descobrir els restaurants més destacats de cada regió i conèixer quin és el millor en la preparació del seu plat típic. Ho farà a partir del pròxim dimarts 14 de gener, data escollida per a l'estrena de la segona temporada de 'Batalla de restaurantes'.

'Batalla de restaurantes' viatjarà per a això a deu ciutats espanyoles: Córdoba, Màlaga, Logronyo, Bilbao, Barcelona, A Coruña, Albacete, Badajoz, Valladolid i Guadalajara. En cadascuna d'elles, respectivament, quatre locals competiran pel millor cua de bou, la millor fritura, les millors patates a la riojana, el millor bacallà al pil pil, la millor escudella, el millor pop a feira, els millors gaspatxos manxecs, el millor porc ibèric, la millor sopa castellana, i, el millor xai rostit.

Un repte per a Alberto Chicote que uneix gastronomia i entreteniment i que porta a terme el gran desafiament al qual s'enfronta la restauració espanyola.

| Atresmedia

'Batalla de restaurantes' mostrarà com quatre restaurants d'una mateixa ciutat i especialitzats en el mateix plat local, s'enfronten per obtenir un premi de 10.000 euros i el reconeixement de ser el millor en el seu camp. Per a això, els propietaris dels locals es valoraran entre ells, puntuant-se en una forquilla del 0 al 10, en sis categories: espai, cuina, menjar, servei i preu. A més, també puntuaran l'especialitat regional en la qual competeixen.

Alberto Chicote també participarà en les votacions i, al final del programa, la seva puntuació serà decisiva per confirmar la classificació o donar-li la volta.

Aquesta nova edició porta amb si canvis que busquen aportar més tensió i emoció al programa. Una de les principals novetats és la resolució del guanyador. Alberto Chicote, acompanyat pels quatre restauradors i els seus equips, anunciarà al final de cada capítol qui s'alça amb el premi.

A més, en aquesta edició Alberto Chicote realitzarà breus entrevistes als restauradors permetent conèixer les seves històries d'esforç, passió i dedicació, aconseguint apropar encara més els protagonistes al públic. Així mateix, les presentacions dels participants a l'inici del programa són ara més àgils i directes. Una altra de les novetats és que Alberto Chicote acompanyarà l'espectador també com a veu en off, sent l'encarregat d'explicar tot el que succeeix dins i fora de les cuines.