El motiu pel qual Alberto Chicote cancel·la un dinar a 'Batalla de restaurants'

Després de buscar el millor cua de toro a Còrdova i les patates a la riojana a Logronyo, Alberto Chicote viatja a Bilbao per trobar el millor bacallà al pil pil. Recordem que, en la primera entrega de 'Batalla de restaurants', unes polèmiques declaracions el van deixar com a persona 'non grata' a Còrdova. Ara, s'enfronta a un nou repte en què quatre establiments de la província biscaïna competiran per fer el millor bacallà al pil pil.

La ruta va començar al municipi de Baracaldo, a Serendipia amb el seu cap de cuina Luis Pereira, i va seguir a Laga, representat pel xef Jon Ander. La tercera trobada va tenir lloc al restaurant Gu2, de Mónica Pujana i, la ruta va finalitzar al mateix lloc on va començar, concretament a Doyuno, el restaurant de Javier Muñoz.

En aquest últim local, l'experiència tastant el bacallà no va ser grata. Al programa, els propietaris valoren els seus locals del 0 al 10 en sis categories: espai, cuina, menjar, servei, preu i especialitat regional.

En entrar a la cuina del restaurant, les crítiques per part dels seus contrincants van ser clares. Es van trobar cucs, una mosquitera plena d'insectes i una taula de fusta porosa. Jon Ander va advertir: "Això és il·legal, no pots tallar carn aquí". "Això no ha passat inspecció de sanitat", afegia. Després d'aquests detalls, la gana no estava per res oberta.

| Atresmedia

Malgrat això, van menjar i el primer plat a degustar era el bacallà al pil pil. I, a diferència dels més i els menys en els propietaris, es van menjar el plat. Qui no va ser capaç ni d'olorar-lo va ser Alberto Chicote que va haver d'entrar a la cuina i cridar l'atenció del propietari.

"Javier, tinc un problema. El meu bacallà canta. Posa aquí el nas". Javier Muñoz va negar que fes olor, fins i tot va anar a ensenyar la data de caducitat del producte: "Impossible, està acabat de fer", es va exclamar. "Saps que mai opino de les coses, però el meu canta", va replicar el presentador de 'Batalla de restaurants'.

Chicote sol ser generós amb les notes, però amb Doyuno només va donar un 2,8, aprovant només el servei i posant un zero a la cuina. El guanyador va ser Gu2 de Mónica Pujana, amb un 8 de mitjana, destacant el seu bacallà amb un 9.