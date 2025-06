Audiències: 'La Família de la Tele' tampoc funciona amb els canvis i és la sisena opció

Males notícies per a 'La Família de la Tele' amb l'inici de la seva quarta setmana, que ha marcat un canvi d'etapa. El programa vespertí de La 1 ha fet canvis després de quedar-se únicament a la sobretaula, de 15:58h a 17:05h. Tanmateix, aquests canvis de contingut tampoc han aconseguit fer pujar les audiències.

D'aquesta manera, aquest dilluns 2 de juny, 'La Família de la Tele' ha prescindit dels col·laboradors, sent un programa únicament de vídeos a l'estil de 'Socialité'. María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua han estat presents al plató, només amb una taula davant de la pantalla gran. No obstant això, Kiko Matamoros i Javier de Hoyos han entrat des de la redacció després d'haver participat en el bloc en directe de RTVE Play, també amb Lydia Lozano.

Tanmateix, aquests canvis no han agradat als espectadors, ja que 'La Família de la Tele' ha continuat sense funcionar en audiències. Així, 'La Família de la Tele' ha estat la sisena opció marcant un escàs 6,2% de quota i 557.000 espectadors. Amb aquest resultat, l'espai ha estat més de quatre punts per sota de la mitjana diària de La 1.

| RTVE

En franja de coincidència, Antena 3 (13,8% i 1.239.000) ha liderat amb àmplia distància gràcies a 'Sueños de Libertad' i als primers minuts de 'Y ahora Sonsoles'. Han seguit les cadenes autonòmiques (9,3% i 833.000), Cuatro (7,9% i 714.000), Telecinco (7,6% i 680.000) i laSexta (6,3% i 570.000).

Amb aquests resultats, tot apunta que 'La Família de la Tele' no té gaire futur a la tarda de La 1. Després de l'eliminació del segon bloc i després d'aquestes males audiències de dilluns, la seva cancel·lació definitiva podria estar cada cop més a prop. Cal destacar, a més, que d'aquí a un mes començarà el Tour de França a la sobretaula, deixant 'La Família de la Tele' sense espai.

No obstant això, el retorn de 'El Cazador Stars' tampoc ha funcionat en audiències marcant un pobre 4,5% i 324.000 seguidors. El concurs, que empata amb La 2 en la sisena posició, empitjora els resultats de 'La Família de la Tele'. Just abans, 'Valle Salvaje' (8,6% i 689.000) baixa considerablement, 'La Promesa' (13,6% i 987.000) lidera, però també per sota de les últimes setmanes, i 'El Club de la Promesa' (9,4% i 663.000) compleix.