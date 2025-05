Netflix posa data d'estrena a 'Jugant amb Foc: Espanya', el seu reality més exitós

Un dels formats més populars de Netflix arriba per fi al nostre país: 'Jugant amb Foc'. La plataforma ha anunciat la data d'estrena i les primeres imatges de la primera edició espanyola del popular reality show 'Too Hot to Handle'. Una edició que s'estrenarà el proper 13 de juny a Netflix.

D'aquesta manera, deu concursants es donaran cita a Netflix pensant que han estat seleccionats per participar en un reality show fals anomenat 'Mestres de la seducció', presentat per Alba Carrillo. Tanmateix, les seves vides estan a punt de canviar quan coneguin la Lana, una assistent virtual a qui no se li escaparà cap detall. Un premi de 100.000 euros estarà en joc per a aquests concursants, que hauran de renunciar a qualsevol mostra d'afecte i a qualsevol possible calenton que pugui sorgir entre ells en aquell lloc tan paradisíac on s'han conegut. I és que el premi al qual aspiren s'anirà reduint a mesura que cometin qualsevol infracció.

"Hola, soc la Lana, hi ha un petit incentiu: 100.000 euros. Res de petons, res de magrejos i res de sexe. Qualsevol infracció de les meves normes comporta la pèrdua de diners. Benvinguts al retir de 'Jugant amb Foc: Espanya'", els explica a la promo, que també mostra els concursants.

Jugando con fuego: España | Anuncio del estreno | Netflix España

"Què està dient aquest paio?", reacciona un d'ells, que no s'esperava el gir: "Estic molt fotut, la veritat és que estic fotut". De fet, a la promo, la Lana també avança que els participants se saltaran molt les normes: "Serem la primera edició del món de 'Jugant amb Foc' en què jo acabi guanyant diners".

Recordem que l'estrena de 'Too hot to handle' va arribar a Netflix en ple confinament, a l'abril de 2020. El reality compta amb sis temporades en la seva versió original, l'americana. A més, també s'han fet versions a Mèxic, Alemanya, Itàlia i Brasil.

D'aquesta manera, 'Jugant amb Foc: Espanya' compta amb un total de 8 episodis i ha estat produït per Fremantle España('Got Talent', 'Mask Singer'). El reality show ha estat dirigit per Paco Novales i compta amb la producció executiva de Mario Briongos, Belén Martín i Francesco Boserman.