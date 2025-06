3Cat revela el seu renovat plató d'informatius, amb un canvi important de marques

3Cat ja té a punt el nou plató d'informatius, que encendrà els seus llums aquesta tardor. És un gran espai de 400 m² als estudis de Sant Joan Despí que incorpora la tecnologia més innovadora de la televisió. Des d'aquí, s'emetran els nous Telenotícies i tots els programes informatius, amb una imatge completament renovada i més digital que mai.

El nou plató s'estrenarà coincidint amb el llançament de la nova marca global de continguts informatius de 3Cat. Des d'aquesta tardor, tota l'oferta informativa dels mitjans públics de Catalunya es presentarà amb el nom de 3CatInfo. Així s'anomenarà a internet, a la ràdio, a la televisió i a totes les plataformes i canals.

"3CatInfo significa una nova manera d'explicar la informació i les notícies, més entenedora, amb més context i anàlisi. Juntament amb la implementació de tecnologia capdavantera, ens ha de permetre connectar més i millor amb tota la ciutadania a través de totes les nostres finestres de difusió", ha explicat la presidenta de 3Cat, Rosa Romà.

| 3Cat

D'aquesta manera, per primera vegada, tots els programes informatius es faran en un mateix plató. Des de totes les edicions del Telenotícies, fins a 'Matins' a partir de la tardor, el programa 'Els matins' perd l'article; i 'Més Nit', que és com s'anomenarà l'actual 'Més 324'.

A més, cadascuna de les tres edicions del Telenotícies tindrà una personalitat pròpia, seguint les tres grans necessitats de l'audiència. Telenotícies Migdia (Informa'm: "posa'm al dia de l'actualitat"), Telenotícies Vespre (Explica'm: "dona'm més context per entendre més les notícies i fes-me aprendre coses noves") i Telenotícies Comarques (Connecta'm: "aporta'm informació pràctica i presenta'm experiències que m'inspirin").

La nova etapa arriba amb una renovació en els presentadors: el Telenotícies Comarques serà presentat per Núria Solé; el Telenotícies Migdia, per Xavi Coral i Anna Garnatxe (de dilluns a divendres) i per Júlia López i Joan Raventós (dissabte i diumenge), i al Telenotícies Vespre, es manté Toni Cruanyes (de dilluns a dijous) i s'incorpora Raquel Sans (de divendres a diumenge).

"Explicarem, com hem fet sempre, el que passa a Catalunya i al món en català, garantint el rigor, la pluralitat i la qualitat, reforçant la signatura dels nostres professionals, i amb nous formats digitals", ha dit el cap d'Informatius de TV3, Albert Calatrava.

| 3Cat

Tanmateix, els hàbits de consum informatiu canvien i, ara, la majoria de la gent ja s'informa a l'entorn digital. Per això, 3CatInfo neixerà amb una gran aposta per la innovació: una nova aplicació mòbil, una nova web, un nou canal de WhatsApp i un altre de Telegram, un nou butlletí informatiu setmanal i un nou pòdcast diari.

A això, s'hi sumarà la renovació dels canals de 24 hores d'informació contínua, tant de televisió com de ràdio, que passaran a dir-se també 3CatInfo.

Així serà el nou plató

D'aquesta manera, les parets del nou plató estan recobertes de grans pantalles perimetrals. Hi ha, a més, tres pantalles verticals, que segueixen les proporcions dels vídeos de l'era digital, però a mida gegant. Dues es mouran lateralment per les parets del plató, i una altra, de 3,5 m d'alçada, té una posició central al nou plató: és el giratutto, una pantalla que pot girar 360º i que és pionera al món.

Les càmeres són també una novetat mundial: cinc robots de l'empresa canadenca Ross es mouran pel nou plató, amb un moviment suau i elegant. I una sisena càmera, que estarà elevada, farà travellings verticals i horitzontals.

El nou plató dels informatius de 3CatInfo té una gran taula central, on els presentadors i els convidats podran estar drets o asseguts. Així com dues illes laterals amb pantalles, on es podrà fer el temps i la informació esportiva, i on s'ubicarà també un espai per a les entrevistes.