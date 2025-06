L'equip d''El Hormiguero' posa en un compromís Pablo Motos pel que exposen

Les picabaralles entre Pablo Motos i Jorge Salvador, productor i director, són constants i queden en evidència a 'El Hormiguero'. Tot i que són amics, també són els socis que van crear el programa d'èxit fa gairebé 20 anys. I si per alguna cosa destaquen, és pel seu bon rotllo i companyonia.

Per això, no és d'estranyar que tots dos es ridiculitzin en directe només per provocar el riure a l'espectador. Aquesta vegada va ser el productor qui va voler entrar a la tertúlia per treure a la llum diversos errors del presentador de les formigues. "A mi m'agrada entrar aquí en aquesta secció per vacil·lar-te una mica i treure't algun defecte", va començar expressant Jorge Salvador.

La intenció del director del programa no era altra que exposar les pífies de Pablo Motos perquè de vegades "se li'n va el cap". El conductor d''El Hormiguero' compleix aquest 2025 seixanta anys i això, segons Jorge Salvador, ja es va notant. "Cal reconèixer una cosa i és que ens estem fent grans".

| Atresmedia

Un dels aspectes que més criden l'atenció, segons el productor, és que Pablo Motos no porta pinganillo i a més es nega a mirar els cartells que li col·loquen amb indicacions. Això impedeix que l'equip el pugui avisar en cas que passi algun contratemps o si comet un error en directe. "Tu estàs amb l'invitat i, de sobte, dius dades malament. O vas a la secció de ciència i t'has oblidat d'alguna cosa important", va explicar Jorge Salvador.

Per exposar aquests errors, el programa va preparar un llarg vídeo que recollia totes les pífies de Pablo Motos seguides, cosa que es va convertir en un autèntic "terra empassa'm" per al presentador. Com a solució, Jorge Salvador va decidir tenir una botzina a les mans per fer-la sonar cada vegada que Pablo s'equivoca, afegint així un toc divertit a la situació. "La trompeta és acció-reacció".

"És tot molt recent", va expressar el valencià en veure la quantitat de fallades que havia comès l'últim mes. Visiblement avergonyit, el presentador va necessitar l'ajuda dels seus companys per omplir l'últim minut de programa en haver-se quedat sense paraules.