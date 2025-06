TV3 prepara una nova versió d''Eufòria', amb nova copresentadora amb Marta Torné

El retorn d'Eufòria a TV3 és a tocar, però amb una nova versió. El talent show expandeix el seu univers amb un nou format pensat per als més petits: 'Eufòria Dance Kids'. Serà un talent show setmanal de ball que manté l'essència del programa original i la trasllada a un públic familiar i intergeneracional.

D'aquesta manera, 'Eufòria Dance Kids' constarà de 5 gales de 65 minuts en prime time, que previsiblement s'emetran a la tardor. El talent show buscarà el millor grup de ball infantil de Catalunya a través d'una competició espectacular. Cada grup competirà al costat d'un antic concursant d'Eufòria, convertint l'escenari en un espai compartit entre joves talents i cares conegudes. Actuacions coreografiades, ritme i molta energia són les claus d'Eufòria Dance Kids.

D'aquesta manera, Marta Torné continuarà com a presentadora a 'Eufòria Dance Kids' en el seu retorn a la cadena un any i mig després del final de la tercera temporada d'Eufòria. Tanmateix, en aquesta ocasió no estarà acompanyada de Miki Núñez, ja que TV3 apostarà per una nova cara associada al ball. I és que Marta Torné estarà acompanyada d'Aina da Silva, ballarina i concursant de l'última temporada d'Eufòria. De moment es desconeixen més detalls pel que fa al jurat d'aquesta nova versió d'Eufòria Dance Kids.

| 3Cat

Per tant, 'Eufòria Dance Kids' serà una de les grans apostes de TV3 per a la propera temporada. La cadena continuarà comptant amb les seves grans apostes com 'El Foraster' o 'Jocs de Cartes' i també tornarà 'Zenit', el format musical que enfronta generacions, presentat per Miki Núñez. És una incògnita el retorn d'Eufòria, amb la seva versió habitual, tot i que inicialment es preveu el seu retorn a la primavera de 2026.

Recordem que 'Eufòria' va baixar en audiències en la seva tercera temporada, perdent el lideratge de la nit de divendres davant de 'Tu Cara Me Suena'. El talent show sí que va aconseguir liderar en la seva final amb un fantàstic 17,1% i 410.000 espectadors, tot i que va perdre més de nou punts de share respecte a l'any passat, quan la final va aconseguir un estratosfèric 26,2%. No obstant això, 'Eufòria' es va consolidar entre el públic infantil, arrasant amb un 45,9% en els espectadors d'entre 4 i 12 anys.