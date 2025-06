'MasterChef' ja té semifinalistes i viu una de les seves expulsions més emotives

Des de fa diverses entregues, el nivell i l’exigència a les cuines de 'MasterChef' no han deixat d’augmentar. Ahir, amb la semifinal cada cop més a prop, el programa va viure una nit intensa en què un dels seus concursants més estimats es va quedar a les portes.

La primera prova va estar carregada d’emoció, els aspirants van rebre la visita dels seus familiars i, juntament amb ells, van tenir l’oportunitat d’elaborar un plat lliure. En joc hi havia un premi doble: un forn per continuar cuinant a casa i el cobejat davantal daurat, que garantia la continuïtat al programa una setmana més. Finalment, va ser la Bea qui es va endur la victòria convertint-se en la primera semifinalista de l’edició.

A la prova d’exteriors, els concursants van viatjar fins a Alacant i, per sorpresa seva, no hi va haver capitans. El repartiment d’ordres seria la base de la cuina. La Bea va formar equip vermell amb la Gabriela i l’Elena, mentre que l’Emilio va estar acompanyat per l’Ismael i l’Ana.

| RTVE

Les tres noies van treballar esplèndidament i la seva comunicació va ser perfecta, per la qual cosa Gabriela i Elena van acompanyar la Bea com a segona i tercera semifinalista d’aquesta edició. Per tant, l’Emilio, l’Ana i l’Ismael van haver de jugar-se les dues places restants i un dels tres va haver de dir adeu al somni 'MasterChef'.

Així, la prova d’expulsió va haver d’endolcir tant de drama elaborant una torta de cacau, ametlles i gerds de Jordi Bordàs. Unes postres molt complicades, però amb les quals es va lluir l’Ana, que va clavar totes les textures i va deixar sense paraules al jurat.

L’Emilio i l’Ismael van ser els que es van quedar a la palestra, però finalment el jurat va decidir expulsar l’Emilio, que se’n va anar "amb el cor ple" i força apenat per quedar-se a les portes de la semifinal. D’aquesta manera, la Bea, l’Elena, la Gabriela, l’Ana i l’Ismael lluitaran la setmana vinent per accedir a la gran final i lluitar per aconseguir la jaqueta de duelista i estaran més a prop de ser el pròxim guanyador de 'MasterChef 13'.