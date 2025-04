La 1 posa data a 'La Família de la Tele' després de cancel·lar la seva estrena per a aquest dimarts

'La Familia de la Tele' ja té nova data després de la cancel·lació de la seva estrena, que estava prevista per a aquest dimarts 22 d'abril. Després de la mort del papa Francesc aquest dilluns, RTVE va decidir suspendre l'arribada del seu nou magazín vespertí. No obstant això, l'ens públic ja ha confirmat que 'La Familia de la Tele' finalment aterrarà a les seves tardes el pròxim dilluns 28 d'abril.

D'aquesta manera, La 1 també ha confirmat que es manté l'esperada gran desfilada. María Patiño, Aitor Albizua, Inés Hernand, Belén Esteban i tot l'equip muntaran aquest gran esdeveniment per a la seva inauguració.

Recordem que 'La Familia de la Tele' s'emetrà totes les tardes en un format dividit en dues franges. El primer bloc s'emetrà de 15:55h a 16:50h, competint contra 'Tardear' i 'Sueños de Libertad'. El segon ocuparà la franja de 18:30h a 20:30h, contra 'El Diario de Jorge' i 'Y ahora Sonsoles', però també l'inici de 'Reacción en Cadena' i 'Pasapalabra'. A més, entre els dos blocs hi haurà contingut exclusiu a RTVE Play.

| RTVE

Pel que fa a la desfilada, estarà conduït per Paloma del Río, narradora de 16 Jocs Olímpics, i Cayetana Guillén Cuervo, icona de la cultura pop espanyola i rostre de RTVE. Una gran festa que serà retransmesa en directe a La 1 el dilluns 28 d'abril, com a preludi a l'estrena del programa el dimarts 29.

A la seva arribada a Prado del Rey, 'La Familia de la Tele' descobrirà unes instal·lacions transformades per a l'ocasió en un univers de fantasia, art urbà i cultura popular del qual seran testimonis directes prop de 1.000 assistents com a públic, així com 100 convidats especials ubicats en una grada VIP. Als seus carrers, els membres de la nova família televisiva seran rebuts per un mosaic humà de més de 100 persones. Així com una gran desfilada amb un total de 14 espectacles de carrer de carrosses i números musicals participats per més de 200 ballarins.

| Europa Press

Els espectacles estaran agrupats en continguts temàtics dedicats a salut, esport, nutrició, ciència, moda, jardineria, mascotes, cultura, meteorologia i art, entre altres. Entre les carrosses més destacades es troben una que homenatja el medi ambient, una altra que representa la màgia del món d'Oz i una carrossa "fantasma" que guarda una gran sorpresa que serà desvetllada en directe.

La moda també serà protagonista, amb la celebració d'una desfilada amb els vestits més emblemàtics de l'Arxiu de RTVE. Autèntiques joies de la història de la televisió, lluïdes per rostres coneguts de la cadena, així com alguns dels col·laboradors del programa.

La desfilada de 'La Familia de la Tele' comptarà amb el seu trio de presentadors, María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand, amb la col·laboració especial de Belén Esteban. Juntament amb ells, no faltaran Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Bob Pop, Carlota Corredera, Laura Fa, Silvia Taulés, Chelo García-Cortés, Martín Bianchi, Núria Marín, Raúl Rodríguez, Marta Riesco i Javier de Hoyos. També el doctor Sánchez Martos, l'entrenador Cesc Escolà, la nutricionista Marta Verona, el jardiner Ignacio Guío, el veterinari Fernando Pérez, l'educadora canina Lucrecia Mangialavori i el divulgador científic Luis Quevedo.