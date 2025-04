Retrobament inesperat entre Anne Igartiburu i María Patiño després d'anys de competència

TVE escalfa motors per a l'estrena de 'La familia de la tele', l'espai que recupera l'essència de l'univers 'Sálvame' des d'una nova perspectiva. Dimarts vinent a les 15:50h, La 1 donarà el tret de sortida amb un esdeveniment de presentació. Serà una desfilada de carrosses en què desfilaran els rostres de 'La Familia de la Tele', abans de la seva arribada a plató dimecres.

Tanmateix, la veritable sorpresa es va viure a 'D Corazón', on es va produir una trobada que molts creien impossible. Després d'anys enfrontades el cap de setmana, María Patiño i Anne Igartiburu s'han vist les cares. Aquesta coincidència es va donar durant una entrevista amb María Patiño des de Lanzarote, on encara gaudeix de les seves vacances de Setmana Santa.

La encarregada d'introduir-la va ser Anne Igartiburu, present al plató de 'D Corazón' juntament amb Javier de Hoyos. "Heu estat rivals molt de temps, heu estat enfrontades i avui per primera vegada entra en aquesta casa María Patiño", va dir el periodista.

| RTVE

Anne Igartiburu, somrient i entusiasta, va animar la seva nova companya amb un missatge directe: "Vine amb les piles carregades! A sorprendre i arrasar aquesta setmana!". Lluny d'esquivar el to emotiu, María Patiño va respondre amb una confessió: "Admiro l'equilibri i la serenitat d'Anne, qualitats que jo no tinc". A més, va llançar la pregunta que molts es fan: "Creus que tindré cabuda a TVE?".

Tanmateix, la resposta d'Anne Igartiburu va ser clara: "El que portes també ho necessitem nosaltres", reconeixent les qualitats de Patiño i celebrant la seva incorporació. La periodista, per la seva banda, no va amagar la barreja de nervis i entusiasme que li provoca aquest nou capítol professional: "Davant d'una bona notícia, quan estàs en una zona de confort, hi va haver un moment en què no ho vaig gaudir".

Malgrat que encara hi ha incertesa sobre el que s'espera d'ella, María Patiño va confirmar el seu compromís: "He tingut el meu procés i ara, la veritat, estic il·lusionada. No sé què esperen de mi, però el que sí sé és que donaré tot de mi". I com a colofó, Anne Igartiburu li va desitjar el millor: "Fins dimarts, molta sort!".