TVE modifica la seva programació vespertina i canvia d'horari 'Malas Lenguas' de Cintora.

Després dels canvis en la graella matinal, RTVE també modifica la informació vespertina per oferir tota l'última hora de la mort del Papa Francesc. Durant el matí, La 1 ha cancel·lat l'emissió de 'Mañaneros 360', amb l'estrena de Javier Ruiz, per un especial dels serveis informatius. No obstant això, els canvis a la tarda afectaran el canal principal, però també a La 2.

D'aquesta manera, La 1 mantindrà a la seva tarda aquest dilluns 21 d'abril la doble emissió de 'Valle Salvaje', així com el nou capítol de 'La Promesa'. No obstant això, just després, l'ens públic ha retirat 'El Cazador' en el que havia de ser el seu últim dia al canal principal. En el seu lloc, RTVE emetrà un especial informatiu, a partir de les 18:40h, amb Marta Carazo i Alejandra Herranz per informar sobre tota l'última hora de la defunció.

No obstant això, per no competir amb el mateix en els seus dos canals, RTVE també ha canviat l'horari de 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora. El programa avança la seva emissió a la franja de sobretaula i començarà la seva emissió a les 16:25h, després de 'Saber y Ganar', per allargar-se fins a les 18:45h. Just després, per tant, els espectadors es podran seguir informant a La 1.

| RTVE

L'espai de Jesús Cintora va aterrar a la graella de La 2 el passat dimecres 9 d'abril. La setmana passada va anar perdent adeptes dia rere dia, però es va mantenir per sobre del 3% de quota de pantalla, millorant considerablement la franja. D'aquesta manera, amb aquest especial fora del seu horari i amb el bon arrossegament de 'Saber y Ganar', també podrà atreure a nou públic.

Amb aquest moviment, TVE cobrirà la defunció del Papa Francesc durant tot el dia gràcies als seus dos canals, juntament amb la informació contínua del Canal 24 Horas. Per ara es desconeix si hi haurà canvis en prime time, on està prevista l'emissió de 'La Revuelta' i 'MasterChef'. Tot apunta que segons hi hagi noves notícies s'aniran anunciant possibles canvis en la graella.