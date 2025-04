Canvi inesperat a La 1 amb la desaparició de 'Late Show amb Marc Giró'

Aquest dimarts 22 d'abril, l'audiència de La 1 es trobarà amb una programació diferent de l'habitual. Després de l'emissió de 'La Revuelta' amb David Broncano, l'espai que ocupava cada setmana 'Late Xou con Marc Giró' cedeix el seu lloc al cinema. En la seva franja s'emetrà "El puente de los espías", protagonitzada per Tom Hanks.

El que semblava una simple pausa resulta ser, en realitat, el final de temporada per a 'Late Xou con Marc Giró'. El programa d'entrevistes ha conclòs la seva tercera entrega després de completar les tretze emissions pactades per a aquest nou cicle en prime time. Cal recordar que en el seu debut a La 2, la temporada es va allargar fins als 35 programes consecutius, però en el seu salt a La 1, la temporada ha estat més curta de manera inesperada.

El que crida l'atenció és que Marc Giró no va anunciar en cap moment que es tractava de l'últim episodi. Dimarts passat, el presentador va tancar l'emissió amb la seva frase habitual: "Fins aquí el 'Late Xou' d'avui, senyores, senyors, camarades, bona nit i feliç Setmana Santa". Sense menció alguna a un possible tancament de cicle, el comiat va passar desapercebut per a molts.

| RTVE

Malgrat la seva desaparició temporal, el futur de 'Late Xou con Marc Giró' no està escrit. Encara que TVE no ha fet un anunci oficial sobre la seva renovació,el fet que l'espai figuri en la promo de la programació de primavera de RTVE és un senyal positiu. A més, les dades avalen la seva continuïtat: aquesta última temporada ha tancat amb una mitjana del 9,8% de quota de pantalla i 795.000 espectadors per entrega, xifres en línia amb altres formats de prime time de la cadena.

La retirada de 'Late Xou con Marc Giró' deixa ara un buit lliure en les nits dels dimarts. Entre els continguts que podrien aterrar aviat es troben 'That's my jam', el show musical presentat per Arturo Valls, o la nova sèrie 'Weiss & Morales', protagonitzada per Miguel Ángel Silvestre. També encaixaria 'Futuro imperfecto', un nou projecte d'Andreu Buenafuente, també amb un tall de late show.