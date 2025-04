La 1 cancel·la l'estrena de 'La Família de la Tele' i no confirma la seva nova data

La mort del papa Francesc ha alterat significativament la programació de les principals cadenes espanyoles, i RTVE no ha estat l'excepció. La corporació pública, en compliment dels tres dies de dol oficial decretats pel Govern, ha reestructurat la seva graella per donar prioritat a la cobertura informativa. És per això que La 1 ha cancel·lat l'esperada estrena de 'La Familia de la Tele', prevista per a aquest dimarts 22 d'abril.

D'aquesta manera, segons ha confirmat RTVE a través de les seves xarxes socials, 'La Familia de la Tele' no s'emetrà en els dies previstos per a la seva estrena. No obstant això, tampoc han confirmat la data exacta en què arribarà el nou format presentat per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua. Tenint en compte els dies de dol, no seria d'estranyar que l'estrena sigui a finals de setmana, però la decisió encara no s'hauria pres.

Tampoc està clar què passarà finalment amb la desfilada de carrosses de 'La Familia de la Tele'. L'organització estava pràcticament llesta a Prado del Rey, amb mitjans ja assignats i preparatius avançats per a aquest dimarts. No obstant això, les prioritats han canviat, i ara la cadena ha de valorar si té sentit mantenir-lo o buscar una nova data.

| RTVE

D'aquesta manera, la decisió forma part d'una estratègia editorial, en la qual RTVE ha decidit centrar-se a informar sobre la mort del papa durant aquest període. Ja aquest dilluns, La 1 va anul·lar l'estrena del programa 'Mañaneros 360' per donar pas a continguts informatius especials, en sintonia amb el clima de dol nacional. Per la tarda també ha cancel·lat l'emissió de 'El Cazador' per emetre un nou especial i 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora s'ha traslladat a la sobretaula de La 2.