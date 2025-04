La inesperada decisió de 'Tardear' que afecta l'entrevista de Terelu Campos

El retorn de 'Tardear' després de l'aturada de Setmana Santa venia carregat d'expectatives: l'entrevista a Terelu Campos.Aquest contingut va ser anunciat com un dels moments més potents del programa, previst per a aquesta mateixa setmana, segons va revelar una promo llançada dijous. No obstant això, els recents moviments en la graella televisiva, provocats per la mort del papa Francesc, han obligat a canviar els plans.

Encara que Telecinco va anunciar a Terelu Campos com la seva aposta clau per competir amb l'arribada de 'La Familia de la Tele', la cadena ha decidit frenar l'estrena d'aquest contingut. L'entrevista, que es preveia com a resposta directa al debut de María Patiño, Belén Esteban i companyia a la televisió pública, ha estat ajornada sense nova data. Previsiblement aquesta decisió es deu a la suspensió de l'estrena de 'La Familia de la Tele', que encara no té nova data a La 11.

D'aquesta manera, aquest dilluns, 'Tardear' va tornar a incloure la promoció de la visita de Terelu Campos, encara que amb un matís important: ja no es parla d'un dia concret. Verónica Dulanto, que va conduir el programa en solitari per l'absència puntual de Frank Blanco, es va limitar a generar expectació: "Tenim megabombazo! Molt aviat, molt aviat, s'asseurà en aquest plató de 'Tardear' Terelu Campos".

| Mediaset

En pantalla, el missatge no va ser més precís: "Terelu a 'Tardear'... pròximament". Una manera de mantenir l'atenció del públic sense comprometre's amb una data, mentre s'ajusten els temps segons els canvis en la competència.

"Què ha de dir als nostres testimonis protegits? Són veritat els rumors que s'han dit sobre la col·laboradora? Vindrà disposada a plantar cara a Frank Blanco i Verónica Dulanto?", va anunciar la promo de 'Tardear'.

A més, segons va avançar Verónica Dulanto, la protagonista està "molt enfadada" amb els rumors que han circulat recentment sobre el seu passat. La pròpia presentadora de 'Tardear' va bromejar amb el que està per venir: "Em portaré un paraigua per aguantar el xàfec", assenyalant la conversa tensa que inclourà el retrobament amb Belén Rodríguez.