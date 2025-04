Per què aquesta nit no s'emet '¿Quién quiere ser millonario?' a laSexta?

Males notícies per als espectadors de '¿Quién quiere ser millonario?' a laSexta. El concurs desapareix per sorpresa aquest dimarts 22 d'abril de la graella de la cadena malgrat estar inicialment anunciat. I és que laSexta ha aixecat la seva programació després de la mort del papa Francesc per rememorar la seva entrevista amb Jordi Évole.

Durant més d'una hora de conversa, el Papa Francesc no va defugir cap dels temes que li va plantejar Jordi Évole. Va abordar els casos d'abusos sexuals comesos per religiosos, el paper de la dona a l'església, la memòria històrica, la desigualtat o la immigració i els refugiats.

D'aquesta manera, els seguidors de '¿Quién quiere ser millonario?' es queden aquesta setmana sense un nou programa. Hauran d'esperar al pròxim dimarts 29 d'abril per poder gaudir d'un nou lliurament del concurs presentat per Juanra Bonet. No obstant això, els subscriptors premium d'atresplayer ja tenen per endavant l'emissió.

| Atresmedia

Recordem que 1.000.000 d'euros és la xifra per la qual lluiten els concursants. Els anònims amb la finalitat d'emportar-se-la a casa seva i fer realitat el seu somni de ser milionari, i els famosos per poder donar-la. Per aconseguir-ho, hauran de posar a prova els seus coneixements dels temes més diversos, però també la gestió d'expectatives, estratègies, nervis, prudència i risc.

Els participants hauran d'enfrontar-se a 15 preguntes amb quatre possibles respostes cadascuna. Tot a través d'una escala de premis que va incrementant la quantitat de la recompensa a mesura que es van encertant respostes. Aquesta que culmina en el desitjat milió d'euros de la pregunta final, una cosa que pot convertir en realitat el somni dels participants.

Cal destacar que '¿Quién quiere ser millonario?' no està aconseguint funcionar en audiències. El format va estrenar temporada amb un fluix 4,8% de share i 391.000 espectadors amb un especial amb famosos. No obstant això, la seva segona entrega, ja amb anònims, queia a un 3,4% de quota, mentre que la tercera emissió pujava lleugerament, encara que es conformava amb un pobre 4%.