Gisela ('Tu Cara Me Suena'): 'Tant de bo em toqui imitar Chenoa, seria molt divertit'

Gisela Lladó és una de les concursants de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 va estrenar el passat divendres, 4 d'abril, la nova edició del talent show d'imitacions, que arriba a la seva onzena temporada. Una edició en la qual competeixen per realitzar les millors imitacions rostres com Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani García i Mikel Herzog Jr.

En una entrevista a TVeo, Gisela Lladó parla del seu pas per 'Tu Cara Me Suena'. La cantant revela com ha estat tornar al plató de 'OT 1' o com està sent treballar amb Chenoa-

'Tu Cara Me Suena' es fa al mateix lloc on hi havia l'acadèmia de 'OT 1'. Com ha estat tornar a aquest plató que et va veure néixer com a artista?

Emociona i remou molt, la veritat, hi va haver moltes sensacions, moltes emocions... Quan vaig entrar allà no només el plató, sinó els voltants de sobte... Vaig tenir moltes visions del que va passar allà i es mouen moltes coses.

Et va costar molt acceptar participar a 'Tu Cara Me Suena' quan t'ho van proposar?

No, perquè és un format que m'encanta, feia temps que tenia ganes de participar, però com és el meu primer any com a mare, aquest punt de conciliar sí que em va tirar enrere. Però al final a Gestmusic entenen perfectament la situació, són bastant inflexibles, gràcies a Déu, la cosa va avançant, i estic podent conciliar força bé. Però això va ser un punt en què em va costar.

Amb la primera actuació, que va ser de Katy Perry, assajava amb el nen a sobre, perquè hi ha vegades que no el pots deixar enlloc, i s'adormia el tio. El meu nen canta, amb vuit mesos ja cantava.

Abans d'acceptar l'experiència pensaves que es podia tallar o fins i tot repetir l'actuació?

No, no, és a una sola presa. Que sigui gravat no significa que es repeteixi, és com fals directe, si et surt malament te'l menges i no passa res. Al final per això estem, ens exposem per fer-ho el millor possible, però som persones humanes. El que sí que fem servir és autotune, però perquè els propis artistes l'utilitzen. Gairebé tots els joves ja treballen sempre amb l'autotune.

Com va ser el teu primer càsting per a 'Tu Cara Me Suena'?

Jo he fet diversos càstings per poder accedir a 'Tu Cara Me Suena', perquè n'he fet tres en diversos anys. Crec que el primer sí que va ser Janet Jackson o Camilo també, que el vaig fer perquè m'ho van proposar ells per fer el càsting.

Quin artista li demanaries al clonador de 'Tu Cara Me Suena'?

Em faria il·lusió alguna cosa totalment allunyada de mi, que tingués aquest punt de bogeria absoluta. Tipus el que va fer Yolanda Ramos sent enanito de jardí. Un rotllo així de em torno boja amb alguna cosa que no té res a veure amb mi i posar-me en aquesta tessitura.

T'agradaria imitar a Chenoa?

Qui sap…[Rialles]Tant de bo em toqui, m'encantaria, seria molt divertit i molt icònic.

A veure si algú pensarà que tens endoll amb Chenoa...

Què va, què va, ella és molt justa, fa molt bé el seu paper i al final és que cal repartir. Al principi sí que ho vaig pensar, que les dues venim del mateix lloc, però al final les valoracions és una cosa més del programa, no és el realment important. Millor que em valori ella que em coneix, em vol i em respecta com a artista a una altra persona. Ho veig com una cosa positiva i les dues ens volem, ens estimem i ens respectem i aquesta és la base de l'amistat.

Quin jutge t'ho està posant més difícil?

La puntuació més baixa per ara me l'ha posat Àngel Llàcer, però tots han de repartir els quatres i suposo que els aniran movent en cada gala. A més, és que som tots tan bons, perquè crec que és una de les edicions que té més nivell artístic, vocal i interpretatiu. Els còmics canten bé, els actors canten bé, els cantants també. Per exemple, Esperansa, Goyo i Manu, no es dediquen a això, però canten molt bé.

Qui diries que és el teu major rival?

Jo mateixa sóc el meu major rival. Superar-me cada setmana, tenir temps per assajar, treure'l de sota les pedres, perquè és difícil. A més, els dos joves són bèsties pardes. Són insuperables a nivell vocal. Tenen un talent natural, Melani és una noia prodigi i Mikel no es queda enrere.

Has pensat a quines associacions vols donar el premi?

Com que cada setmana tens la possibilitat de guanyar... Jo començo amb la Fundació Ivan Mañero, que tenen orfenats a Guinea-Bissau i jo col·laboro amb ells des de fa quinze anys, que tinc nens apadrinats.

T'agradaria participar al Benidorm Fest per anar a Eurovisió?

He estat dues vegades a Eurovisió, una acompanyant a Rosa i una altra representant Andorra. No em torna a cridar. Si em cridessin directament, sense haver de passar per un Benidorm Fest, per representar el meu país, doncs potser sí que em faria tensió, però ara tornar a concursar, una altra vegada posar-te a que et posin puntuacions, em fa una mica de mandra. No estic en aquest punt.