Yenesi ('Tu Cara Me Suena'): 'Tinc més en comú amb Bertín Osborne del que sembla'

Yenesi és una de les concursants de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 va estrenar el passat divendres 4 d'abril la nova edició del talent show d'imitacions, que arriba a la seva onzena temporada. Una edició en la qual competeixen per realitzar les millors imitacions rostres com Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani García i Mikel Herzog Jr.

En una entrevista a TVeo, Yenesi parla del seu pas per 'Tu Cara Me Suena'. Ens confessa el més complicat per a ella del talent show i també la seva relació amb Bertín Osborne.

Com va ser el teu càsting per arribar a 'Tu Cara Me Suena'?

Al festival de Vitòria, amb la gent d'Antena 3, vaig preguntar quan tornava. Em van preguntar si m'agradaria i jo vaig dir que m'encantaria i allà va ser.

La teva experiència a 'Mariliendre' t'ha ajudat per a 'Tu Cara Me Suena'?

M'ha ajudat sobretot per saber treballar amb un equip tan gran. També a interpretar, a l'hora de preparar un personatge. Em deia Omar Ayuso que 'Tu cara me suena' per a un actor és una experiència increïble, el poder tenir l'oportunitat d'interpretar una persona diferent, amb una identitat pròpia, cada setmana, et pots lluir molt. Després també per una mica de cartell, de currículum.

| Atresmedia

Has comentat que ets molt autoexigent. Com portes enfrontar-te a les valoracions del jurat?

El que està passant és que estic rebent molt bones valoracions. El que jo porto una mica malament són els punts, perquè m'exigeixo molt. Després veig els que han quedat per sobre de mi i dic: doncs és veritat que ho han fet millor que jo. Però hi ha això que a Internet jo sempre he estat imitant en un podcast i ara és arribar aquí i tinc aquesta pressió de no voler defraudar i tampoc defraudar-me a mi. Això és el que em frustra.

Tems més al jurat o a les xarxes socials?

M'he tret Twitter per no veure res.

Quin està sent el repte més difícil en les primeres gales de 'Tu Cara Me Suena'?

Justament afrontar les valoracions, que ho porto fatal. Ens han dit que ens oblidem, però jo no puc. Potser és com potser un trauma de l'escola perquè mai he estat bona estudiant.

| Atresmedia

Com està sent compartir 'Tu Cara Me Suena' amb Bertín Osborne?

Em cau fenomenal, m'ha sorprès molt per bé perquè és un tio molt simpàtic. Jo també el busco molt i està tot el dia Bertín a la meva boca. Som personatges oposats, però després potser tenim més en comú del que sembla.

Com estàs gestionant que t'hagi arribat la fama tan ràpid tenint en compte que fa uns dos anys no eres tan coneguda?

És estrany perquè sóc molt nínxol, per als gais i per al col·lectiu. Sortir d'allà és el que m'impressiona més, perquè això és per a tothom, per a un públic més ampli. És el que més m'ha impactat.

| Atresmedia

Et sents representant per estar donant veu al col·lectiu?

Hi ha aquesta responsabilitat perquè no se'ns dona moltes oportunitats. A mi que me l'han donada cal intentar aprofitar-la i actuar amb la major naturalitat del món, perquè al final és pel que es lluita, pel que estem buscant, que és una inclusió en la vida, en la societat. Ho intento portar amb la major naturalitat possible.

Has pensat presentar-te al Benidorm Fest?

Ho he pensat, però potser més endavant, en un parell d'anys o tres. Si no he de gravar la segona temporada de 'Mariliendre', doncs potser.