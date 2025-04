L'actuació de la segona gala de 'Tu Cara Me Suena' que ha deixat tothom sense paraules

La segona gala de 'Tu cara me suena' ha deixat una actuació memorable,coronant Mikel Herzog JR com el gran vencedor de la nit. El concursant va tenir l'oportunitat d'invitar una de les artistes més destacades de l'edició passada, Andrea Guasch, per fusionar dos grans artistes: Bruno Mars i Lady Gaga. Junts van interpretar "Die with a Smile", l'èxit que actualment lidera les llistes de ràdio a Espanya.

La química entre Mikel i Andrea va ser palpable, i junts van aconseguir capturar l'essència de la cançó, reencarnant l'icònic videoclip de "Die with a Smile". En ell, Bruno Mars i Lady Gaga, vestits en tons vermell i blau, interpreten els seus respectius instruments: la guitarra i el teclat. Amb una impressionant precisió en gestos i veus, l'actuació de la parella va ser un desplegament de talent i perfecció.

| Atresmedia

El jurat de 'Tu Cara Me Suena' no va trigar a reconèixer el seu esforç i destresa, atorgant-los la màxima puntuació de la nit amb 44 punts. "No sé com gestionar tant de talent. Andrea Guasch ja era un talent amb potes, i ara ha arribat Mikel Herzog, que també és un altre talent amb potes...", va comentar Àngel Llàcer. Chenoa, per la seva banda, va destacar el gust musical del concursant: "T'espero molt ansiosa cada gala perquè sé que faràs alguna cosa espectacular. Tens una veu brutal".

Les puntuacions van ser unànimes: Lolita els va atorgar 12 punts, mentre que Chenoa, Àngel Llàcer i Flo els van donar 11. Per la seva banda, el públic, en una ovació total, també els va donar el seu màxim 12. Amb aquest suport, Mikel Herzog Jr. es va consagrar com el guanyador de la segona gala.

D'aquesta manera, Mikel Herzog JR decidia donar els 3.000 euros a la fundació Aldeas Infantiles SOS. Per tant, la jove artista també inaugura el rànquing d'aquesta edició com un dels grans favorits de l'edició.

En audiències, 'Tu Cara Me Suena' va arrasar en la seva segona gala com el més vist del dia amb un 22,7% i 2.061.000 seguidors. El talent show de Manel Fuentes, que va congregar a 5,1M d'espectadors únics, va aconseguir el minut d'or del dia a les 23:20h amb 2.591.850 seguidors i un 26,5% de share.