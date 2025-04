Gerro d'aigua freda per a Bertín Osborne després de les puntuacions de 'Tu Cara Me Suena'

Després de sorprendre en el seu debut amb una imitació d'Omar Montes que el va portar directe al podi, Bertín Osborne va viure aquesta setmana la cara menys amable de 'Tu Cara Me Suena'. La seva transformació en Elvis Presley amb el tema "Burning Love" no només no va convèncer, sinó que el va portar a signar la puntuació més baixa de tota la nit.

L'expectativa era alta, especialment després del seu bon començament a 'Tu Cara Me Suena'. D'aquesta manera, Bertín Osborne no va aconseguir connectar amb l'essència del "Rei del rock" i això es va notar des del primer moment en què va sortir del 'clonador'. El cantant va començar l'actuació visiblement descol·locat amb el ritme i, malgrat recuperar el control a mitja actuació, el dany ja estava fet.

"He tingut fins i tot malsons, però ja ha passat", va confessar a Manel Fuentes en recordar el seu primer pas per 'Tu Cara Me Suena'. I encara que semblava tenir confiança en aquesta segona actuació, la realitat es va imposar amb una actuació que va deixar més dubtes que aplaudiments. "Jo m'he vist... M'he sentit... Bé, normal, correcte", va explicar Bertín Osborne després d'escoltar la valoració del jurat, reconeixent que s'havia "perdut" en escena.

| Atresmedia

Florentino Fernández no li ho va posar fàcil: "La setmana passada vaig dir que mai t'havia vist treballar. Aquesta, jo crec que t'has vist vestit d'Elvis i t'has vingut amunt que et cagues". Tot i així, Àngel Llàcer va optar per destacar el valor del cantant per atrevir-se amb un repte així. El mateix Bertín ho va resumir amb una frase tan clara com honesta: "Jo em llevo cada dia i em pregunto què faig aquí".

La part més dura va arribar amb les puntuacions: quatre quatres del jurat, el mínim possible, i la nota més baixa del públic. No obstant això, Chenoa va intentar suavitzar el cop amb un comentari encoratjador: "Et poso el quatre perquè t'has perdut, però, et dic una cosa, el que has fet és de dotze". Per tant, Bertín Osborne va caure al final de la taula aquesta nit.

En audiències, 'Tu Cara Me Suena' va arrasar en la seva segona gala com el més vist del dia amb un 22,7% i 2.061.000 seguidors. El talent show de Manel Fuentes, que va congregar 5,1M d'espectadors únics, va aconseguir el minut d'or del dia a les 23:20h amb 2.591.850 seguidors i un 26,5% de share.