Llista d'imitacions de la gala 3 de 'Tu Cara Me Suena': d'Antonio Flores a Yurena

Ja coneixem la llista d'imitacions de la gala 3 de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 va estrenar el passat divendres 4 d'abril la nova temporada del talent show de Manel Fuentes. Un nou grup de famosos s'han enfrontat al gran repte de les imitacions de 'Tu Cara Me Suena'.

Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani i Mikel Herzog Jr. són els concursants de 'Tu Cara Me Suena'. D'aquesta manera, la segona gala de 'Tu Cara Me Suena' ha culminat amb la primera victòria de Mikel Herzog JR.

Mikel Herzog JR: 24 (12 del jurat + 12 del públic)

(12 del jurat + 12 del públic) Esperansa Grasia: 21 (10 del jurat + 11 del públic)

(10 del jurat + 11 del públic) Gisela Lladó: 21 (11 del jurat + 10 del públic)

(11 del jurat + 10 del públic) Melani: 18 (9 del jurat + 9 del públic)

(9 del jurat + 9 del públic) Ana Guerra: 16 (8 del jurat + 8 del públic)

(8 del jurat + 8 del públic) Yenesi: 14 (7 del jurat + 7 del públic)

(7 del jurat + 7 del públic) Manu Baqueiro: 11 (5 del jurat + 6 del públic)

(5 del jurat + 6 del públic) Goyo Jiménez: 11 (6 del jurat + 5 del públic)

(6 del jurat + 5 del públic) Bertín Osborne: 8 (4 del jurat + 4 del públic)

D'aquesta manera, Mikel Herzog JR decidia donar els 3.000 euros a la fundació Aldeas Infantiles SOS. Per tant, la jove artista també inaugura el rànquing d'aquesta edició com la gran favorita en l'estrena.

Pel que fa al rànquing general de 'Tu Cara Me Suena', el lideren Mikel Herzog JR (46), Melani (42) i Gisela Lladó (40). Estan al centre de la taula Ana Guerra (31), Esperansa Grasia (30) i Yenesi (28). Finalment, tanquen la llista Bertín Osborne (27), Manu Baqueiro (24) i Goyo Jiménez (20).

Llista d'imitacions de la Gala 3 de 'Tu Cara Me Suena'

Bertín Osborne: Antonio Flores

Goyo Jiménez: La la love you (original i còpia)

(original i còpia) Manu Baqueiro: Viceversa

Yenesi: Yurena (training VIP)

(training VIP) Ana Guerra: Thalía

Melani: La quinta estación

Gisela: Dustin Springfield

Esperansa Grasia: Lola Young

Mikel Herzog JR: Maroon 5

En audiències, 'Tu Cara Me Suena' va arrasar en la seva estrena a Antena 3, sent el segon millor de la seva història i també la millor estrena d'un format aquesta temporada. El talent show de Manel Fuentes va liderar la nit amb un gran 24,1% de quota i 2.250.000 espectadors, pujant a un estratosfèric 31,9% en el públic entre 13 i 24 anys. 'Tu Cara Me Suena', que va superar els seus rivals en +19,4 i +12,5 punts, també va congregar 5.277.000 espectadors únics.