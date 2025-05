RTVE Play posa data d'estrena a 'Las Abogadas & Compañía' per analitzar el nostre passat

'Les Advocades & Companyia' té data d'estrena a RTVE Play: el dimecres 7 de maig arriba a la plataforma el primer episodi del seu nou format original. El programa, conduït per Inés Hernand, reuneix Manuela Carmena, Cristina Almeida, Paca Sauquillo i, de vegades, Rosa María Calaf, al voltant d'un cafè. Parlaran de les lluites del passat i entendran les actuals, juntament amb diversos convidats.

Després de l'èxit de 'Les Advocades: la veritable història', Manuela Carmena, Cristina Almeida i Paca Sauquillo es tornen a reunir en aquest nou format. Recordaran com va ser créixer i viure en ple franquisme i com van ajudar a canviar Espanya des de la seva posició d'advocades laboralistes i com a demòcrates.

En cada capítol, les advocades comptaran amb un convidat. La periodista Nerea Pérez de las Heras estrena la taula per conversar amb les advocades sobre el pes que va tenir l'Església en les seves vides.

| RTVE

També participarà en un altre episodi l'activista Bop Pop, en el qual les advocades parlaran de l'actual diversitat familiar, abans impensable. El periodista Emilio Doménech, més conegut com Nanísimo, viatjarà amb elles a l'Espanya que s'escandalitzava per les sueques en biquini. Junts, intentaran entendre com Donald Trump i Elon Musk estan canviant el món.

Valeria Racu, portaveu del Sindicat de llogateres, participarà per intentar donar resposta a l'actual problema de l'habitatge. Per la seva banda, Rozalén s'asseurà a recordar el valor de la cançó protesta i la capacitat de l'art com a catalitzador de canvis socials.

'Les Advocades & Companyia' és una producció de RTVE Play en col·laboració amb The Voice Village. Estarà disponible en exclusiva a la plataforma gratuïta de RTVE Play en la seva versió de vídeo i a RNE Audio en la seva versió d'àudio.

Cal destacar que aquesta estrena coincideix justament amb la desaparició de la sèrie 'Les Advocades' del catàleg de RTVE Play. La ficció, que es va emetre en el prime time de La 1, ha saltat a Disney Plus+. Això ha provocat que ja no es pugui gaudir de 'Les Advocades' de forma gratuïta.