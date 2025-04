Telecinco confirma el futur de Jorge Javier amb el retorn del seu reality estrella

Jorge Javier Vázquez ha tornat a Telecinco amb més força que mai. El presentador va tornar a la cadena el 2023, després d'un curt període desaparegut per la cancel·lació de 'Sálvame'. Un necessari descans per "cuidar-se" però que no ha impedit que ràpidament torni a convertir-se en un dels rostres més reconeguts de Mediaset.

Actualment, el català porta les regnes de tres dels pilars del grup televisiu: 'Supervivientes 2025', 'Hay una cosa que te quiero decir' i 'El diario de Jorge'. Ara, Jorge Javier Vázquez torna a assumir el seu rol com a presentador de un dels formats estrella de Telecinco: 'Gran Hermano'.

Torna 'Gran Hermano'

Durant el 'Socialité' d'aquest dissabte, María Verdoy i Antonio Santan han confirmat aquest retorn tan esperat. Així, el català torna a un format que tantes alegries li ha donat i amb el qual està lligat des del 2016, quan va ser l'escollit per substituir Mercedes Milà.

"Torna 'Gran Hermano' en res. Bé, en res... que tindrem un pròxim GH i crec que serà amb el nostre presentador...", explicava Antonio Santana. Finalment, era María Verdoy l'encarregada de deixar anar la bomba: "Un presentador que és Jorge Javier Vázquez i una casa que es mou", exclamava.

I és que la renovació del reality venia amb un inesperat canvi per als seus seguidors. Després de 24 anys, 'Gran Hermano' abandona Guadalix de la Sierra i es traslladarà a una nova ubicació, encara desconeguda. "Comencem la mudança de la casa, adeu, Guadalix", anunciaven les xarxes del programa fa unes setmanes.

Per ara, queda a l'aire quan es realitzarà aquest esperat retorn. Telecinco reafirma la seva aposta no només en el format, sinó també en el presentador català. Després d'acabar 'Supervivientes 2025' i el descans d'estiu, la cadena va confirmar el retorn de 'Supervivientes All Stars', un especial del concurs de supervivència que reuneix alguns dels seus concursants més mítics.

Poc més se sap sobre la graella de l'any vinent i sobre quin lloc podria ocupar el concurs presentat per Jorge Javier. Per ara, sembla poc probable que ambdós realities convisquin alhora, ja que històricament han ocupat sempre els mateixos dies.